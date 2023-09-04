Какой средний возраст казахстанцев

Средний возраст казахстанцев на начало 2023 года составил 32,1 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Фото: Kazpravda.kz

По данным ведомства, с 2018 года средний возраст увеличился. Его рост наблюдался как среди мужчин и женщин, так и жителей села и города.

Средний возраст мужчин на начало этого года составил 30,5 лет, женщин – 33,7 года.

Как проинформировали в бюро национальной статистики, средний возраст жителей города выше, чем у сельчан, – 32,6 и 31,5 лет соответственно.

Самый высокий средний возраст среди регионов в Северо-Казахстанской области – 38,9 лет, самый низкий – в Мангистауской и Туркестанской областях – 27,6 лет.