Какой средний возраст казахстанцев

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Средний возраст казахстанцев на начало 2023 года составил 32,1 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Фото: Kazpravda.kz

По данным ведомства, с 2018 года средний возраст увеличился. Его рост наблюдался как среди мужчин и женщин, так и жителей села и города.

Средний возраст мужчин на начало этого года составил 30,5 лет, женщин – 33,7 года.

Как проинформировали в бюро национальной статистики, средний возраст жителей города выше, чем у сельчан, – 32,6 и 31,5 лет соответственно.

Самый высокий средний возраст среди регионов в Северо-Казахстанской области – 38,9 лет, самый низкий – в Мангистауской и Туркестанской областях – 27,6 лет.

#статистика #казахстанцы #средний возраст

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