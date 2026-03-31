Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

На территории Петропавловска полицейские задержали 33-летнего горожанина на автомашине Audi, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

При личном обыске у мужчины были изъяты 4 свертка с порошкообразным веществом. Еще 25 свертков обнаружены и изъяты из автомобиля. Экспертиза показала, что данное вещество является синтетическим наркотиком α-PvP общим весом 40 гр.

По предварительной информации, с декабря прошлого года ранее несудимый мужчина занялся распространением наркотиков путем создания тайников – «закладок», затем перешел на доставку психотропных веществ в город.

Со слов подозреваемого, он был задержан с «пробной» партией наркотиков, которую завез из Костаная.

По данному факту ведется следствие. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Всего с начала года полицейские в СКО изъяли из незаконного оборота 7,5 кг синтетических наркотиков.