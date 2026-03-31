Канал поставки «синтетики» пресекли в СКО

Закон и Порядок
75
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

Фото: Polisia.kz

На территории Петропавловска полицейские задержали 33-летнего горожанина на автомашине Audi, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

При личном обыске у мужчины были изъяты 4 свертка с порошкообразным веществом. Еще 25 свертков обнаружены и изъяты из автомобиля. Экспертиза показала, что данное вещество является синтетическим наркотиком α-PvP общим весом 40 гр.

По предварительной информации, с декабря прошлого года ранее несудимый мужчина занялся распространением наркотиков путем создания тайников – «закладок», затем перешел на доставку психотропных веществ в город.

Со слов подозреваемого, он был задержан с «пробной» партией наркотиков, которую завез из Костаная.

По данному факту ведется следствие. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Всего с начала года полицейские в СКО изъяли из незаконного оборота 7,5 кг синтетических наркотиков.

Популярное

Все
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Парк превратился в современную зону отдыха
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Расширяя стратегическое партнерство
Ключевой этап подготовки
Системный подход к Digital Qazaqstan
Арал: обеспечить прозрачность водопользования
Казначейство готовится к внедрению цифрового тенге
Риски остаются, но ситуация под контролем
Новые горизонты модернизации
Трансформация: социальный блок
Принцип будет точечным
В двух остановках… от беды
Гидроресурсы нужно ценить и эффективно использовать
И дольше века длится день газеты
Половодье набирает силу
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Ситуация под контролем: в регионах усилили работу по предупреждению паводков
Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Президенты Казахстана и Турции обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений
Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по делу о сети онлайн-казино
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Активное снеготаяние в ВКО: спасатели следят за ситуацией с помощью дронов
Глобальную повестку в сфере радиосвязи и спутниковых технологий обсудили в Шымкенте
В горах Алматинской области всю ночь искали семью из четырех человек
Наурыз на Каспии: Казахстан представил национальные традиции в Баку
Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» альпинисту Ерванду Ильинскому
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Читайте также

Подпольный колл-центр мошенников накрыли в Павлодарской обл…
Доллары за доступ к карте: «работа» дроппером обернулась пл…
Забыл предупредить
Полицейский предотвратил аферу на 13 млн тенге в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]