В продолжение совместной с Премьер-министром Олжасом Бектеновым рабочей поездки в Туркестанскую и Кызылординскую области, вице-премьер Канат Бозумбаев провел инспекцию водохозяйственных объектов и провел серию встреч с аграриями на местах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В сопровождении акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева он посетил фермерские хозяйства Сырдарьинского, Казалинского, Кармакшинского и Жалагашского районов, где ознакомился с текущим положением дел в аграрном секторе. В Сырдарьинском районе Канат Бозумбаев посетил хозяйство «Мағжан и К», где выращивают рис, пшеницу и люцерну.

В целях повышения эффективности полива и сокращения потерь воды аграриями внедрены технологии лазерного выравнивания почвы. На сегодня в район поставлено 458,5 млн м3 воды из запланированных 674,2 млн м3 — это 68 % от общего объема. В Казалинском районе вице-премьер побывал в компании «РЗА», где трудятся более 200 человек. Хозяйство выращивает рис, кукурузу и люцерну. Полив осуществляется через межхозяйственные каналы «Басыкара» и «Кызылой».

Всего в районе действуют 9 сельхозпредприятий, занимающихся растениеводством. С начала вегетационного периода сюда доставлено 259,6 млн м3 воды из 295,03 млн м3, предусмотренных договорами (88 % от плана). Дополнительную поддержку хозяйствам оказывает Министерство по чрезвычайным ситуациям, предоставляя насосные установки.

Далее Канат Бозумбаев проверил работу гидроузла Басыкара, здесь же на встрече с руководителями хозяйств он сообщил о достигнутых международных договоренностях.

«Благодаря переговорам с соседними странами, ожидаем, что объем воды будет достаточным для завершения вегетационного периода. До 15 августа из Узбекистана будет подано 200 м3 в секунду, из Кыргызстана – 150», — отметил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер также ознакомился с состоянием орошаемых земель в Кармакшинском и Жалагашском районах и посетил сельхозпреприятия «Жаңажол» и «Таң LTD».

В каждом районе созданы рабочие группы по мониторингу и разъяснительной работе среди фермеров. Для использования сбросной воды в области задействовано более 320 насосных установок. Полив осуществляется согласно графику через 5 магистральных и 3 межхозяйственных канала. На сегодняшний день 98% посевов орошаются поочередно. Ситуация находится под постоянным контролем Правительства.