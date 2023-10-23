Кандидатов оценит ИИ

В ходе мероприятия была продемонстрирована работа портала «Е-қызмет», который позволяет проводить отбор на государственную службу посредством онлайн-системы, минимизировав фактор человеческого участия.

Участники встречи также смогли ознакомиться с тем, каким образом работает система прокторинга (процедура контроля на онлайн-экзамене или тес­тировании, где за всем процессом наблюдает администратор – проктор), и фиксируются нарушения.

Рассказали представителям СМИ и о принципе работы ассессмент-центра (Assessment center) – одного из эффективных инструментов оценки компетенций кандидатов, участвующих в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв.

Председатель АДГС Дархан Жазыкбай проинформировал о предпринимаемых мерах по упрощению поступления на государственную службу, о привлечении талантливых и креативных специалистов, дебюрократизации деятельности госаппарата, а также о повышении сервисного обслуживания.

– В прошлом году Глава государства поставил перед агентством задачу – стать полноценным HR-институтом – рассказал Дархан Жазыкбай. – И мы сейчас активно работаем в данном направлении. Сегодня для нас очень важно аккумулировать все новейшие технологии и знания в области HR, а также привлекать на государственную службу лучших специалистов. Наша основная задача – формирование сервисной, «человекоцентричной» модели государственного управления. Госуслуги должны оказываться в электронном формате, при этом быть доступными и проактивными. Есть планы по использованию искусственного интеллекта.

Представители СМИ в ходе пресс-тура осмотрели цифровой коворкинг-зал, библиотеку и зал голо­граммы, позволяющий воспроизводить информацию в виде 3D-голографических лекций. К примеру, в этот раз перед приглашенными предстал великий Абай со Словами назидания. И надо сказать, его «выступ­ление» оказалось весьма реалистичным.

Новая система отбора на госслужбу посредством внешнего портала системы «Е-қызмет» действует с 1 марта текущего года уже в пяти госорганах. Подать заявление для участия в конкурсах на имеющиеся вакантные должности кандидаты могут электронно на сайте «eqyzmet.gov.kz» всего в один клик.

Благодаря проведенной Агентством по делам государственной службы интеграции все данные о кандидате формируются из автоматизированных баз данных госорганов. В пилотном проекте соискателям на госдолжности присваиваются ID номера.

Все этапы тестирования полностью автоматизированы. Результаты выводит система и рассылает оповещения участникам, после чего отбирает только трех сильнейших кандидатов для участия в последнем итоговом этапе – собеседовании.

На сегодняшний день проведено 767 конкурсов на занятие вакантных должностей корпуса «Б» государственной службы. Желание принять в них участие изъявили 4 489 претендентов, 378 признаны победителями конкурсов.

Кроме вышеперечисленного, АДГС ведет учет рабочего времени государственных служащих, принят ряд мер для сохранения у госслужащих баланса между карьерой и семьей. Для этого внедрены комбинированная дистанционная форма работы и гибкий график рабочего времени.