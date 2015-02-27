Кандидатов в Президенты РК будут проверять на свободное владение казахским языком

Общество
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Батырбек Агимбетов
Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла решение о создании лингвистической комиссии, которая будет проверять кандидатов на пост Президента РК на свободное знание казахского языка, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Центризбиркомом принято решение об образовании лингвистической комиссии по установлению свободного владения кандидатами в президенты Казахстана государственным языком, и утвержден ее состав", – говорится в распространенном сообщении на заседании ЦИК РК в Астане. 

Кроме того, как заявил председатель ЦИК Куандык Турганкулов, сокращен срок проверки территориальными избирательными комиссиями достоверных подписей в поддержку кандидатов. 

"Подписные листы будут выдаваться Центризбиркомом в течение 2 календарных дней после проверки кандидата на соответствие требованиям, установленным Конституцией и Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан". Ранее на эту процедуру отводилось 5 дней", – сказал Турганкулов. 

В релизе также указывается, что число подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты РК должно составлять не менее 93 012.

Также член ЦИК Татьяна Охлопкова рассказала, что вести наблюдения за ходом предвыборной кампании и голосования имеют право международные наблюдатели и зарубежные представители СМИ.

"Установлено, что аккредитация текста анкеты международного наблюдателя и аккредитация наблюдателей завершается 20 апреля 2015 года", – сообщила Охлопкова.

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