Кандидаты в депутаты от НПК встретились с механизаторами в СКО

Группа кандидатов в депутаты Курултая от Народной партии Казахстана, во главе с председателем Нурсултаном Шокановым, встретилась с трудовым коллективом машинно-тракторной мастерской (МТМ) ТОО «Белое Агро» в селе Щучье Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: НПК

Выступая перед механизаторами, глава НПК подчеркнул, что сельское хозяйство – основа продовольственной безопасности страны. Именно труд работников агропромышленного комплекса обеспечивает страну продуктами питания и формирует экспортный потенциал отечественной экономики.

– Развитие аграрного сектора должно быть одним из ключевых приоритетов государственной политики, – отметил Нурсултан Шоканов.

Со своей стороны, Народная партия ведет активную и целенаправленную работу по возврату сельскохозяйственных земель, доступности пастбищных территорий, развитию водного хозяйства, фермерской кооперации и совершенствованию механизмов субсидирования сельских предпринимателей. Партийцы предлагают системные меры, направленные на развитие сельского хозяйства и повышение качества жизни на селе. В этом списке – долгосрочные схемы господдержки АПК, снижение административных и бюрократических барьеров, комплексное развитие сельских территорий, внедрение современных цифровых технологий, развитие аграрной науки и подготовка кадров. Отдельной темой стало заготовление, хранение и переработка сельхозпродукции.

– Мы продолжим добиваться того, чтобы казахстанское село было территорией устойчивого развития, современного агропроизводства и достойной жизни, – резюмировали партийцы. – А отечественный агропромышленный комплекс стал одним из ключевых драйверов экономического роста страны!

За выступлением кандидатов последовала дискуссия – диалог велся в свободном формате и задать свои вопросы могли все желающие. Встреча завершилась экскурсией по полям и производственным объектам, которую для гостей организовал управляющий директор ТОО «Белое Агро» Алексей Левин.



