Команда «Құрылтайға жол» достигла Шыганака

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Новый выпуск хроники «Құрылтайға жол» начался с истории, которая заставила улыбнуться и самого Мендыбая ага, и его молодых спутников, передает корреспондент Kazpravda.kz

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После выхода из Мынарала марафонец решил подняться на встретившиеся по пути холмы и полюбоваться окрестностями с высоты. Ребята тем временем обошли возвышенность и, потеряв наставника из виду, бросились его искать. Вскоре команда продолжила путь, прошла через село Улькен и завершила день в Шыганаке. За этот этап участники преодолели почти 170 километров и стали еще ближе к Алматы.

Заметив по дороге холмы, Мендыбай ага решил не обходить их, а подняться наверх. Марафонцу хотелось увидеть местную природу с высоты и немного сменить привычный вид бесконечной трассы. Его молодые спутники продолжили движение в обход возвышенности. Через некоторое время ребята обернулись и обнаружили, что Мендыбая ага позади нет. Они начали спешно искать наставника, пока наконец не заметили одинокую фигуру, спокойно разгуливающую по холмам.

Оказалось, что пока команда волновалась, Мендыбай ага наслаждался открывшимся видом. Позже все участники с улыбкой вспоминали эту небольшую путаницу, которая стала самым забавным моментом нового выпуска. Эта история не только добавила в хронику немного юмора, но и по-своему раскрыла характер марафонца. Встретив на пути возвышенность, он не стал ее обходить, а пошел прямо наверх.

В этом поступке можно увидеть отношение Мендыбая ага ко всему маршруту. Если цель выбрана, он продолжает двигаться к ней, несмотря на усталость, жару и возникающие трудности. Обходной путь может быть проще, но сам марафонец привык проверять себя и доводить начатое до конца. Такую же решимость он вкладывает в инициативу «Құрылтайға жол». Мендыбай ага не ограничился словами о важности гражданского участия. Он выбрал личный поступок и отправился из Астаны в Алматы, чтобы своим примером привлечь внимание к предстоящим выборам депутатов Курултая.

После того как команда вновь собралась вместе, участники продолжили движение. Выйдя из Мынарала, они прошли через село Улькен, а конечной точкой этого этапа стал Шыганак. В общей сложности за день команда преодолела почти 170 километров. Каждый новый отрезок сокращает расстояние до Алматы, куда марафонец намерен прибыть 23 августа, в день голосования.

Несмотря на серьезные ежедневные нагрузки, Мендыбай ага и его спутники сохраняют темп и хорошее настроение. Даже неожиданное исчезновение наставника со знакомого маршрута превратилось для них не в повод для споров, а в добрую историю, которую теперь можно вспоминать вместе. Во время пути команда решила совместить приятное с полезным и искупалась в озере Балхаш. После долгих часов на жаре вода помогла участникам освежиться, восстановить силы и немного отвлечься от дороги.

Этот эпизод показал другую сторону ультрамарафона. «Құрылтайға жол» состоит не только из сложных дистанций и ежедневного преодоления себя. В нем есть место простым радостям, шуткам и моментам, которые помогают сохранять настроение на протяжении большого пути. Именно такие живые детали делают хронику близкой зрителям. За цифрами и километрами они видят обычных людей, которые устают, переживают друг за друга, смеются и продолжают вместе идти к поставленной цели.

На этом участке маршрута команда вновь получила помощь местных жителей. Мендыбай ага искренне поблагодарил всех, кто не остался в стороне и поддержал участников в дороге. Вдали от крупных городов даже небольшая помощь приобретает особое значение. Доброе слово, необходимая вещь или простое внимание помогают участникам почувствовать, что они проходят этот путь не одни.

С каждым новым населенным пунктом личная инициатива марафонца получает все большую народную поддержку. Жители встречают команду, помогают ей и становятся частью истории «Құрылтайға жол».

Новый выпуск хроники завершился в Шыганаке. Еще почти 170 километров остались позади, а финальная точка маршрута стала заметно ближе. Как большая дистанция складывается из отдельных шагов, так и общий выбор страны формируется из личного решения каждого гражданина. Своим маршрутом Мендыбай ага напоминает: участие начинается с готовности не оставаться в стороне и лично сделать то, что зависит от тебя. Иногда на пути можно ненадолго потерять друг друга из виду, свернуть к озеру или подняться на холм. Главное, не потерять общее направление.

Команда продолжает движение к Алматы. До дня голосования и завершения «Құрылтайға жол» остается все меньше времени.

 

 

 

 

 

#выборы #марафон #курултай

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