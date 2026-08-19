В Астане прошла встреча кандидата от партии «Байтақ» с коллективом РГП «Жасыл Аймақ»

Фото: пресс-служба партии

Астанинский городской филиал казахстанской партии зелёных «Байтақ» совместно с кандидатом в депутаты Курултая от партии Баубеком Нариманом Асқарұлы провёл агитационную встречу с коллективом РГП на ПХВ «Жасыл Аймақ» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В ходе встречи Баубек Нариман Асқарұлы представил основные положения предвыборной программы партии «Байтақ», рассказал о ключевых приоритетах партии в сфере экологии, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и повышения качества жизни граждан.

Особое внимание было уделено вопросам озеленения столицы, сохранения и увеличения зелёного фонда, экологической культуры населения, а также роли профильных предприятий и специалистов в реализации экологической политики страны.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Сотрудники предприятия смогли задать интересующие вопросы, высказать свои предложения и обсудить актуальные экологические проблемы.

Астанинский городской филиал партии «Байтақ» продолжает проведение агитационных встреч с трудовыми коллективами столицы в рамках избирательной кампании.