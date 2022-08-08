Капитан Врунгель на вахте

Единственный памятник героям советского мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» прописался в Петропавловске возле аквапарка.

Утихли споры о том, зачем на тот же самый постамент, на котором более полувека простоял вождь мирового пролетариата Ленин, водрузили моряка с биноклем, да еще и с говорящей фамилией Врунгель. Сегодня дети и взрослые с любопытством рассматривают веселого капитана и его помощника Лома. Для полного комплекта не хватает разве что карточного шулера Фукса и скульптуры Венеры, спрятанной в футляре от контрабаса.

Автор проекта – североказах­стан­ский скульптор Константин Чайка. Во время открытия своего детища он заверял, что скульптура будет долговечной, потому как сделана из качественного бетона, и ведь не обманул, памятник до сих пор как новенький.

Незаурядный мультик «Приключения капитана Врунгеля», между прочим, действительно заслуживает памятника. Режиссера Давид Черкасский снял его по мотивам одноименной повести Андрея Некрасова. Мультфильм был создан на киностудии «Киевнаучфильм» с использованием техник перекладки, когда рисованные мультипликации соединяются с реальными кинокадрами. На каж­дую серию было сделано более 16 тыс. рисунков-перекладок.