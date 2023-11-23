Капитаны хлебных полей

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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Впервые в кабину комбайна, на котором работал его отец Сарсен Сатканов, Ислямгалий забрался лет в восемь.

Мальчишеское любопытство переросло в увлеченность, которая и повлияла на выбор профессии. С той поры почти полвека его жизнь неразрывно связана с сельхозтехникой, работой на полях родной Таскалы.

На фото из семейного архива, сделанного лет 40 назад, – трое мужчин. Тот, что постарше, в центре – улыбается. За спинами высится громадина комбайна – вот уж поистине корабль полей.

– Это наше звено Саткановых: отец – Сарсен Каиргалиевич, старший брат – Батырбек и я. Мы работали в первом отделении совхоза имени Ленина, – с доброжелательной улыбкой рассказывает Ислямгалий Сарсенович. – В детстве помогал отцу и брату, а когда в 1976 году окончил училище по специальности «механизатор», уже сам сел за штурвал самоходного комбайна СК-4.

Отслужив в армии, молодой комбайнер вернулся на родину. Местный совхоз был «миллионером». Проработали отец и сыновья Саткановы в одном звене до развала Союза. Несмотря на трудности, с которыми столкнулось сельское хозяйство в 90-х годах, Ислямгалий Сатканов остался верен выбранной профессии. Уже 20 лет он – механизатор в крестьянском хозяйстве «Жексенов».

– В прошлом году официально вышел на пенсию, но что дома сидеть, если есть силы? В апреле боронуем, потом сеем. Затем – сбор урожая. На днях вспахали 800 гектаров – зябь под яровые будущего года. В этом году намолотил 110 бункеров. Урожайность средняя – 10 центнеров с гектара. После начала холодов займемся ремонтом, подготовкой техники к новому полевому сезону, – говорит механизатор.

Управлял он и «Кировцем», и легендарной «Нивой». Технику, на которой доводилось работать, знает «до винтика». А как же иначе, ведь земля не потерпит долгих простоев из-за ремонта.

– Руководитель КХ Хамит Ермекович старается идти в ногу со временем. Планировали обновить технику. Может, еще удастся поработать на «Векторе», – с энтузиазмом говорит комбайнер.

Загорелые лица, натруженные руки... Эти мужчины не умеют много и красиво говорить. Но в душе они большие романтики. Ведь для них нет картины краше, чем ровная, уходящая за горизонт пашня или зеленый ковер молодых всходов, или золото зерна, текущего в бункер. Для них музыка – мерный звук работающего агрегата. Они знают, что их дело – одно из самых важных на земле.

За годы работы механизатор заслужил немало почетных грамот и наград. На днях к ним прибавилась еще одна – диплом «Лучший комбайнер» вручил Ислямгалию Сарсеновичу аким области Нариман Турегалиев на торжественном собрании, посвященном Дню работников сельского хозяйства.

– В нашей области намолочено 302 тысячи тонн зерна в первоначальном весе, средняя урожайность зерновых составила 10 центнеров с гектара. По озимой пшенице есть хозяйства, получившие урожай по 30–32 центнера. Все это – плод кропотливого труда хлеборобов и хороший показатель для региона, который относится к зоне рискованного земледелия. Я искренне поздравляю людей, чьи сердца навеки отданы родным просторам, чьи руки каждо­дневно трудятся на благо народа. Благодаря вашему тяжелому, самоотверженному труду колосятся бескрайние золотые нивы, из года в год увеличивается поголовье сельскохозяйственных животных. Вы стойко переносите капризы погоды и в борьбе за урожай неизменно выходите победителями, – сказал глава региона, пожелав труженикам села новых достижений, хорошего урожая и большого приплода.

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