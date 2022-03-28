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Карачаганак: партнерство и развитие – главный приоритет
Арман Кусаинов

Работа с качеством на уровне мировых стандартов отличает все направления деятельности компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.».

Исполнение социальных и инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни, входит в обязательства КПО, закрепленные Окончательным соглашением о разделе продукции.

Весомый вклад в социальное развитие Приуралья компания вносит с 1998 года. Что именно, когда и где строить, решается совместно с руководством области, а также при согласовании с областным маслихатом. Это позволяет сообща выбирать самые востребованные проекты. То есть спрос рождает предложение.

Общепризнано, что Уральск – западные ворота страны. Поэтому особое значение для региона имеет транспортно-логистическое развитие. Именно с этих позиций рассматривался вопрос реконст­рукции международного аэропорта «Орал».

Здание, построенное еще в 70-х годах прошлого века, устарело по всем параметрам. В 2014–2015 годах здесь была проведена реконст­рукция взлетно-посадочной полосы, рассчитанная на то, чтобы принимать современные самолеты всех типов.

Перестройка терминала аэропорта, таким образом, является продолжением комплексного проекта. Средства на нее выделены компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», которая и выступила заказчиком строительно-монтажных работ. Была увеличена площадь здания, а сам терминал аэровокзала выполнен в современном дизайне. Техническая оснащенность соответствует меж­дународным стандартам. Большое внимание уделено вопросам авиа­ционной безопасности.

Здесь же расположены таможенная, пограничная, санитарно-карантинная службы, информационный центр и медицинский пункт, отдельные залы внутренних и международных рейсов. Сейчас объект практически готов к сдаче в эксплуатацию. Пропускная способность нового аэропорта рассчитана на 200 пассажиров в час, а годовой объем авиаперевозок – 400 тыс. пассажиров.

Еще один крупный социальный объект КПО, непосредственно относящийся к транспортно-логистической сфере, – строительство дороги с мостовым переходом через реку Чаган в новый микрорайон Уральска «Акжайык». Ранее по заказу компании уже были реконструированы мостовые сооружения, пролегающие над железнодорожными путями в областном центре, и мост, соединяющий Уральск с пригородным микрорайоном «Деркул».

То есть в реконструкции и строи­тельстве мостов у КПО имеется опыт, который, конечно же, пригодится и в строительстве нового стратегически важного объекта.

То же самое можно сказать и о строительстве средних образовательных школ. Объекты образования – также в числе основных приоритетов в программе социального партнерства.

Компании предстоит участие в строительстве целого ряда малокомплектных школ в районах области. То есть качественные и комфортные условия для обучения детей создаются и в глубинке.

КПО на деле доказала, что в построенных компанией школах все предусмотрено для получения качественных знаний и проведения досуга. Напомним, что в конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз» компания награждена серебряной наградой в номинации «Лучший социальный проект». Такой высокой оценки была удостоена школа, построен­ная в Уральске.

Общеизвестно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поэтому строительству физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в социальном плане КПО уделяется большое внимание. В Приуралье поставлена задача – создать ФОКи во всех районах области. Инвесторы Карачаганака принимают самое активное участие в этой большой и ответственной работе.

На данный момент завершено строительство шести таких объектов в различных районах, а также построена одна ДЮСШ в Уральске. Работа в данном направлении продолжается. Помимо зала игровых видов спорта, во всех спортивных зданиях предусмотрены помещения для занятий на тренажерах, тренировок по силовым видам спорта, а для ФОКов – площадки с турникетами и беговые дорожки.

КПО не остается в стороне и от решения такой важной проблемы, как обеспечение жильем. В план социальных проектов включено строительство многоэтажных жилых домов в Уральске. В строя­щихся микрорайонах компания принимает участие и в работах по благоустройству.

Немаловажно, что к реализации социальных проектов привлекаются только казахстанские строительные компании, многие из которых зарегистрированы в Западном Казахстане.

При выборе подрядчиков КПО придерживается принципов поддержки местных производителей и увеличения казахстанского содержания. Со строительными компаниями налажены партнерские отношения, которые развиваются в духе взаимопонимания. Непременным требованием является высокое качество подрядных работ. Оно должно соблюдаться и в процессе проектирования, и, собственно, в ходе исполнения. Отслеживается и качество применяемых материа­лов. Причем предпочтение опять же отдается казахстанским.

Строители же считают сотрудничество с КПО настоящей школой мастерства. Контроль со стороны заказчика проводится постоянно. Его представители совместно с экспертами организации авторского и технического надзоров присутствуют на стройплощадках, что позволяет своевременно и оперативно решать все возникаю­щие проблемы.

Для соблюдения высоких требований, касающихся качественных параметров и техники безопаснос­ти, необходимо повышение квалификации, которое, естественно, улучшает конкурентоспособность казахстанских строителей и позволяет им рассчитывать на бесперебойную работу. Поэтому сотрудничество с КПО считается столь престижным и перспективным.

Одной из самых престижных наград республики – премией «Парыз» за социальную ответственность бизнеса – компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» в различных номинациях награждалась несколько раз. А в прошлом году впервые была удостоена Гран-при конкурса, что стало признанием высоких достижений участников Карачаганакского проекта.

Подсчитано, что общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона превышает 454 млн долларов, в рамках данного финансирования было осуществлено более 220 социальных и инфраструктурных проектов во всех районах Западно-Казахстанской области.

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