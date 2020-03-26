Карагандинца посадили на 10 суток за попытку пролезть через окно карантинной больницы к бывшей супруге

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Караганде на 10 суток задержан гражданин, который пытался через окно больницы проникнуть к своей бывшей супруге. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Люди пытаются проникнуть на карантинную территорию. Доходит до абсурда. В Караганде на 10 суток задержан гражданин, который хотел проникнуть через окно больницы к своей бывшей супруге. Она ранее прилетела из Германии и была на карантине. Вопрос – зачем?" – сказал Абаев
По его словам, за прошедшие сутки за нарушение режима ЧП к административной ответственности по статье 479 КоАП было привлечено 137 лиц, 89 из них арестованы.
Напомним, на сегодня в Казахстане подтверждено
109 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь
.
Перед этим в Казахстане объявили
ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.
23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры
для недопущения распространения коронавируса.