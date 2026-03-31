За три месяца мерами содействия занятости Карьерного центра было охвачено 5 160 человек

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Для удобства жителей Астаны Карьерный центр теперь работает в трех локациях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Карьерный центр работает по следующим адресам:

Карьерный центр районов Есиль — Нура: пр. Достык, 13;

Карьерный центр районов Сарыарка — Байконыр: ул. Бейбитшилик, 9;

Карьерный центр районов Алматы — Сарайшык: ул. А. Байтурсынова, 29/2.

За три месяца мерами содействия занятости Карьерного центра было охвачено 5 160 человек, из которых 2 560 — молодежь.

Выпускникам без опыта работы по специальности предлагается участие в программе «Молодежная практика» с заработной платой 130 тысяч тенге. На данный момент более 400 работодателей предлагают 1 500 вакантных рабочих мест по этой программе.

Гражданам старше 50 лет предлагается участие в программе «Серебряный возраст». В рамках этого направления предусмотрено трудоустройство на срок до 3 лет с субсидированием государством до 70% заработной платы.

Работодатели, испытывающие потребность в кадрах, могут подать заявку на подготовку специалистов через краткосрочные курсы.

На электронной бирже труда Enbek.kz размещено более 5 000 вакансий от 1 900 организаций.