Карта действий

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Ергали МАБИЕВ, заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК
Одна из пяти институциональных реформ, предложенных Главой государства, касается обеспечения верховенства закона. Помимо непосредственно судов, огромное значение в снижении правового нигилизма играют и другие государственные органы страны.
К сожалению, наша правоохранительная система не только унаследовала от бывшего СССР ряд пороков, но и приобрела новые, не совместимые с требованиями развитого государства. Закрытость, неповоротливость, отсутствие прозрачных критериев оценки деятельности, подверженность коррупции, непрофессионализм – вот набор тех оценок, которыми чаще всего характеризуют граждане Казахстана и международные эксперты наши правоохранительные органы.
Весьма значимый фактор заключается и в том, что значительная часть сотрудников привыкла работать лишь на показатели, не опираясь на мнение общества и рядовых граждан. К тому же социально-экономические трудности, сопровождавшие становление правоохранительной системы Казахстана, повлекли размывание костяка профессионалов, их переход в частные структуры и увеличение уровня коррупции.
Будучи оторванными от реальных нужд населения, правоохранительные органы теряли доверие к себе со стороны общества. Все это не могло не сказаться на криминальной ситуации, ведь, как показывает опыт развитых стран, именно от сплоченности общества, от нетерпимости каждого его члена к преступным проявлениям и готовности оказать содействие органам правопорядка зависит успех борьбы с преступностью. В связи с этим Президентом страны в Послании народу Казахстана еще в 2010 году был поднят вопрос о необходимости изменения критериев оценки деятельности силовых структур с постановкой во главу угла индикаторов доверия граждан, юридических лиц и иностранных инвесторов.
Исполняя поручение Президента, прокуратура совместно с органами внутренних дел изменила критерии оценки деятельности, продекларирован и воплощен в жизнь отказ от оценок лишь по количественным показателям. Это позволило впервые с 70-х годов прошлого столетия выяснить реальный уровень преступности в стране, который все это время искусственно занижался в 2–3 раза.
Наглядный пример. С момента переноса столицы ее население выросло с 225 до 725 тыс. в 2010 году, однако количество преступлений все это время оставалось прежним – 4 тыс. После начала реформ в Астане был выявлен реальный уровень преступности – 34 тыс. В целом по стране в 2013–2014 годах регистрировалось свыше 350 тыс. преступлений, против 130–140 тыс., которые фиксировались до 2010 года.
Новые сведения, наряду с проводимой по поручению Главы государства политикой «нулевой» терпимости к преступлениям, значительно скорректировали подходы к борьбе с криминалом, дали возможность оценить эффективность применяемых методов. К примеру, результаты анализов показали, что, помимо тщательного изучения личности преступника и его жертвы, необходимо учитывать места происшествия, так как преступник чаще всего совершает их в зоне «своего комфорта».
В связи с этим Генеральной прокуратурой впервые на постсоветском пространстве была создана информационная система «Карта уголовных правонарушений», в которой отображаются все места их совершения. В настоящее время карта содержит сведения о совершении правонарушений в областных центрах, Астане и Алматы, а также 12 моногородах республики. Она позволяет анализировать, где, с какой частотой и в какое время совершаются преступления, принимать меры по их профилактике.
Уже сейчас каждый житель названных регионов, указав свой адрес, может получать на электронную почту извещения о регистрации правонарушений в заданном радиусе. К примеру, жители многоэтажек, получая такие извещения, будут знать количество краж в своих домах и, что называется, с цифрами в руках требовать от КСК принятия мер – установления железных дверей, видеокамер, организации службы консьер­жей и так далее.
32-й шаг по реализации пяти институциональных реформ предполагает, что на основе информационной системы «Карта уголовных правонарушений» будет создан интернет-портал с таким же названием. С его помощью каждый житель страны сможет узнать о состоянии преступности в своем районе, произвести сопоставление со сходными по численности и типу регионами, оставить отзыв и дать оценку эффективности работы территориального правоохранительного органа.
Для этого будут созданы карты каждого населенного пункта страны, вплоть до районного, введены сведения о руководстве подразделений и контактные данные с возможностью направления обращений в онлайн-режиме.
В закрытой части портала, помимо мест совершения правонарушений, для сотрудников и руководителей правоохранительных органов будут приведены сведения о численности того или иного подразделения, отображены места установки видеокамер, наличие систем сигнализации, маршруты движения постовых нарядов. Это позволит принимать более действенные меры по профилактике преступности, своевременно оценивать эффективность работы.
Основная цель создаваемого портала – повышение прозрачности работы правоохранительных структур, создание атмосферы нетерпимости к преступным проявлениям. Кроме того, принимаемые меры позволят общест­венности контролировать эффективность работы тех, от кого зависит соблюдение законности в государстве.

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