​Карта поможет туристам

Как пояснил технический директор компании Torus Maps.kz Даурен Габдуллаев, это первый проект в Казахстане, осуществляемый в социальном формате. Пока изготовлены две карты. Вторую планируется установить в Сити-центре или в ЦОНе, также будут изготовлены такие же интерактивные карты для аэропорта и автовокзала Уральска.

Интерактивная 3D-карта Torus Maps.kz – это программно-аппаратный комплекс на основе сенсорной панели и подставки с подсветками в виде карты Казахстана, с анимированными метками достопримечательнос­тей и исторических мест, предназначенный для демонстрации фотографий, видеофильмов, виртуальных туров, 3D-моделей, описательных и исторических данных сакральных мест Западно-Казахстанской области. Доступ к ней осуществляется по 5 элементам: аудио-, видео-, графическая, мультимедийная информация и визуальная.

Стоимость карты-терминала – 1 млн 800 тыс. тенге. Она будет постоянно усовершенствоваться, дополняться новой информацией и объектами, интересными с туристической точки зрения. Разработчики «умной» карты уверены, что новые технологии позволят популяризировать среди населения и гостей города туристический потенциал сакральных мест региона и достопримечательностей областного центра. В формате 3D посетитель погружается в виртуальный мир, охватывая взглядом всю территорию Западно-Казахстанской области, черпая информацию не только визуально, но и из различных дополнительных источников: энциклопедий, справочников и т. д., что будет способствовать развитию туризма в регионе и воспитанию чувства патриотизма к родному краю. В карте оцифрованы все дорожные маршруты областного центра, музеи, образовательные учреж­дения, административные, молодежные и другие организации, осуществляющие свою деятельность с различными категориями общественности.

– В 2018 году разработан туристический маршрут по сак­ральным объектам области, куда вошли 7 объектов, которые также представлены в 3D-карте, – пояснила главный специа­лист областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Асель Ажмуханбетова. – Всего по ЗКО – свыше 70 сакральных мест, поэтому работа над картой будет продолжена дальше.

Для дальнейшего развития цифровизации в сфере туризма областное управление разрабатывает виртуальные туры по туристским и сакральным объектам с использованием 3D-моделирования, скоро будет запущен туристический сайт области www.visit-uralsk.kz с интерактивной 3D-картой.

В содержание карты вошли 7 сакральных памятников с описанием всех необходимых функций. Следует отметить, что количество туристов по области уже увеличилось на 18,4%. Соответственно, установка электронного терминала позволит предоставить полноценную информацию как для жителей, так и для гостей области.