«Каспий» возвращает лидерство

Клуб из Актау, разгромив дома карагандинский «Шахтер», вновь взобрался на верхнюю строчку первенства страны по футболу.

Казалось бы, в очередном туре чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги наибольший интерес вызовет поединок в Костанае, где местный «Тобол» (между прочим, действующий чемпион страны) принимал столичную «Астану». В итоге клубы разошлись с миром, сыграв вничью 1:1.

Но оказалось, что были поединки и интереснее. Так, неожиданно легко «Каспий» на своем поле разгромил одного из потенциальных лидеров первенства – «Шахтера» – со счетом 4:0 и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу национального первенства.

Второе и третье места с одинаковым количеством очков (по 14) делят сразу два южных клуба. Это шымкентский «Ордабасы», переигравший на своем стадионе со счетом 2:1 алматинский «Кайрат», а также «Тараз», который разгромил гостивший у него «Актобе» со счетом 3:0. Стоит отметить, что после этого поражения актюбинцы приняли решение расстаться с главным тренером – российским специа­листом Владимиром Мухановым, а исполнять обязанности ­наставника команды теперь будет украинец Петр Бадло, который большую часть спортивной карьеры провел в Казахстане и в бытность футболистом становился 13-кратным призером чемпионатов республики.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты. Дебютант высшего дивизиона страны «Аксу,» представляющий Павлодарскую область, обыграл на выезде уральский «Акжайык» с минимальным счетом 1:0 и покинул последнее место турнирной таблицы. Туркестанский «Туран» дома сыграл вничью с «Атырау» – 0:0, а в Петропавловске местный «Кызыл-Жар» не смог обыграть гостивший у него «Мактаарал» из Туркестанской области, завершив встречу со счетом 1:1.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Каспий» 8 5 1 2 10–7 16

2. «Ордабасы» 8 4 2 2 12–7 14

3. «Тараз» 8 4 2 2 10–6 14

4. «Астана» 8 4 1 3 11–7 13

5. «Тобол» 8 3 3 2 11–8 12

6. «Кайрат» 8 3 3 2 8–6 12

7. «Атырау» 8 3 2 3 7–7 11

8. «Актобе» 8 3 2 3 7–10 11

9. «Шахтер» 7 3 1 3 11–9 10

10. «Акжайык» 7 3 1 3 3–4 10

11. «Аксу» 7 2 1 4 6–8 7

12. «Туран» 7 1 4 2 1–4 7

13. «Кызыл-Жар» 8 1 3 4 5–10 6

14. «Мактаарал» 8 1 2 5 6–15 5