Свежий выпуск
«Каспий» возвращает лидерство
Бейсенбаев Аскар
корреспондент

Клуб из Актау, разгромив дома карагандинский «Шахтер», вновь взобрался на верхнюю строчку первенства страны по футболу.

Казалось бы, в очередном туре чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги наибольший интерес вызовет поединок в Костанае, где местный «Тобол» (между прочим, действующий чемпион страны) принимал столичную «Астану». В итоге клубы разошлись с миром, сыграв вничью 1:1.

Но оказалось, что были поединки и интереснее. Так, неожиданно легко «Каспий» на своем поле разгромил одного из потенциальных лидеров первенства – «Шахтера» – со счетом 4:0 и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу национального первенства.

Второе и третье места с одинаковым количеством очков (по 14) делят сразу два южных клуба. Это шымкентский «Ордабасы», переигравший на своем стадионе со счетом 2:1 алматинский «Кайрат», а также «Тараз», который разгромил гостивший у него «Актобе» со счетом 3:0. Стоит отметить, что после этого поражения актюбинцы приняли решение расстаться с главным тренером – российским специа­листом Владимиром Мухановым, а исполнять обязанности ­наставника команды теперь будет украинец Петр Бадло, который большую часть спортивной карьеры провел в Казахстане и в бытность футболистом становился 13-кратным призером чемпионатов республики.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты. Дебютант высшего дивизиона страны «Аксу,» представляющий Павлодарскую область, обыграл на выезде уральский «Акжайык» с минимальным счетом 1:0 и покинул последнее место турнирной таблицы. Туркестанский «Туран» дома сыграл вничью с «Атырау» – 0:0, а в Петропавловске местный «Кызыл-Жар» не смог обыграть гостивший у него «Мактаарал» из Туркестанской области, завершив встречу со счетом 1:1.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

 

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Каспий» 8 5 1 2 10–7 16

2. «Ордабасы» 8 4 2 2 12–7 14

3. «Тараз» 8 4 2 2 10–6 14

4. «Астана» 8 4 1 3 11–7 13

5. «Тобол» 8 3 3 2 11–8 12

6. «Кайрат» 8 3 3 2 8–6 12

7. «Атырау» 8 3 2 3 7–7 11

8. «Актобе» 8 3 2 3 7–10 11

9. «Шахтер» 7 3 1 3 11–9 10

10. «Акжайык» 7 3 1 3 3–4 10

11. «Аксу» 7 2 1 4 6–8 7

12. «Туран» 7 1 4 2 1–4 7

13. «Кызыл-Жар» 8 1 3 4 5–10 6

14. «Мактаарал» 8 1 2 5 6–15 5

Популярное

Все
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Без скидок на погодные условия
Богатство – в многообразии
​​​​​​​Опорная точка в период трансформаций
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
​​​​​​​Гений слова и футбола
Малоизвестные арабографичные записи казахского фольклора перевели на современный казахский язык
Пересесть на отечественные авто
Грызуны против патогенов?
Решение Токаева покинуть пост главы партии AMANAT прокомментировал известный эксперт
Как припарковаться к балкону
Доходы начинаются с зарплаты
Дикий, дикий Дэн
​​​​​​​Три причины посмотреть фильм «Паралимпиец»
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
Www.Немного_о_погоде.Com
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Всемирный банк прогнозирует снижение объема водных ресурсов в Казахстане к 2030 году
Два новых моста появятся в Нур-Султане
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Свежий выпуск
Ода малой родине
Свежий выпуск
​​​​​​​Рост мастерства налицо
Свежий выпуск
​​​​​​​Давай помиримся
Свежий выпуск
Из искры возгорелось пламя

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]