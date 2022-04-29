Свежий выпуск «Каспий» возвращает лидерство 29 апреля 2022 г. 2:03 Бейсенбаев Аскар корреспондент Клуб из Актау, разгромив дома карагандинский «Шахтер», вновь взобрался на верхнюю строчку первенства страны по футболу. Казалось бы, в очередном туре чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги наибольший интерес вызовет поединок в Костанае, где местный «Тобол» (между прочим, действующий чемпион страны) принимал столичную «Астану». В итоге клубы разошлись с миром, сыграв вничью 1:1. Но оказалось, что были поединки и интереснее. Так, неожиданно легко «Каспий» на своем поле разгромил одного из потенциальных лидеров первенства – «Шахтера» – со счетом 4:0 и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу национального первенства. Второе и третье места с одинаковым количеством очков (по 14) делят сразу два южных клуба. Это шымкентский «Ордабасы», переигравший на своем стадионе со счетом 2:1 алматинский «Кайрат», а также «Тараз», который разгромил гостивший у него «Актобе» со счетом 3:0. Стоит отметить, что после этого поражения актюбинцы приняли решение расстаться с главным тренером – российским специалистом Владимиром Мухановым, а исполнять обязанности наставника команды теперь будет украинец Петр Бадло, который большую часть спортивной карьеры провел в Казахстане и в бытность футболистом становился 13-кратным призером чемпионатов республики. В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты. Дебютант высшего дивизиона страны «Аксу,» представляющий Павлодарскую область, обыграл на выезде уральский «Акжайык» с минимальным счетом 1:0 и покинул последнее место турнирной таблицы. Туркестанский «Туран» дома сыграл вничью с «Атырау» – 0:0, а в Петропавловске местный «Кызыл-Жар» не смог обыграть гостивший у него «Мактаарал» из Туркестанской области, завершив встречу со счетом 1:1. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА КОМАНДА М П Н П М О 1. «Каспий» 8 5 1 2 10–7 16 2. «Ордабасы» 8 4 2 2 12–7 14 3. «Тараз» 8 4 2 2 10–6 14 4. «Астана» 8 4 1 3 11–7 13 5. «Тобол» 8 3 3 2 11–8 12 6. «Кайрат» 8 3 3 2 8–6 12 7. «Атырау» 8 3 2 3 7–7 11 8. «Актобе» 8 3 2 3 7–10 11 9. «Шахтер» 7 3 1 3 11–9 10 10. «Акжайык» 7 3 1 3 3–4 10 11. «Аксу» 7 2 1 4 6–8 7 12. «Туран» 7 1 4 2 1–4 7 13. «Кызыл-Жар» 8 1 3 4 5–10 6 14. «Мактаарал» 8 1 2 5 6–15 5