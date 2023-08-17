Кассовые фильмы должны показывать на казахском языке – Асхат Оралов

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Главной темой совещания стал дубляж кассовых фильмов, востребованных зрителями, на государственный язык.



"С начала года в Казахстане состоялось несколько больших кинопремьер. Некоторые из них прошли мимо наших зрителей из-за отсутствия дубляжа на казахском языке. Я мониторил мнения – у людей возникли вопросы к нашему министерству. Мы ни в коем случае не должны терять из виду этот вопрос. Кассовые фильмы должны быть доступны для аудитории. Например, в прошлом году при поддержке министерства культуры и спорта состоялись 3 ожидаемых зрителями кинопремьеры с дубляжом на казахском языке. В этом году мы разработали и утвердили постановлением правительства 7-летнюю концепцию развития сферы культуры", – заявил Асхат Оралов.

Теперь, по словам министра, перед ведомством стоит задача, чтобы ежегодно не менее 15 кинопремьер выходили в прокат с казахским дубляжом



Отметим, что в марте министр культуры и спорта утвердил правила отбора фильмов для дубляжа на государственный язык. В ближайшие несколько лет министерство намерено довести долю фильмов на казахском языке в общем прокате до 30%. Этот показатель должен возрасти и за счет дубляжа кассовых зарубежных фильмов на государственный язык.



"И еще одно: выходящие в казахском дубляже картины не всегда показываются в удобное для зрителей время. Мне пишут об этом в соцсетях. Желающим посмотреть фильм на государственном языке зачастую приходится идти в кино поздно ночью. Это, конечно, неправильно. Мы понимаем, что это частный бизнес. Тем не менее, я считаю, что с государственной точки зрения мы обязаны сделать так, чтобы кинопремьеры, которые смотрят во всем мире, показывались на государственном языке и в удобное время. Поэтому необходимо активизировать работу в данном направлении с частными предпринимателями и владельцами кинотеатров", - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Стоит отметить, что фильм "Аватар: Су жолы" переведенный на казахский язык, собрал свыше 69 миллионов тенге. Суммарно сеансы на казахском языке посетило более 42 тысяч зрителей.

Также в этом году казахстанцы смогли посмотреть такие картины как "Человек-паук: Паутина вселенных"! ("Өрмекші адам: ғаламдар торы"), "Индиана Джонс и колесо судьбы" ("Индиана Джонс және тағдыр дөңгелегі"), "Судзумэ, закрывающая двери" ("Сузуме есіктерді жабады") на государственном языке.