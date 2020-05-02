Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили последствия прорыва дамбы в Узбекистане

Президент
Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия Узбекистана по ликвидации последствий прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области и подтвердил готовность оказать помощь узбекскому народу в духе братства и традиционного добрососедства.
Поблагодарив Касым-Жомарта Токаева за поддержку, Шавкат Мирзиёев с сожалением констатировал, что стихия затронула ряд населенных пунктов на юге Казахстана.
Узбекский лидер выразил намерение принять совместные меры для скорейшего восстановления пострадавших от подтопления районов. В целях оперативного решения всех возникающих вопросов главы государств подчеркнули важность скоординированной работы на уровне правительств двух стран.
Кроме того, собеседники с удовлетворением отметили эффективные и слаженные действия сторон в борьбе с COVID-19, благодаря которым удалось предотвратить неконтролируемое распространение инфекции. В этом ключе внимание было акцентировано на необходимости активизации двустороннего взаимодействия с целью недопущения негативного влияния пандемии на торгово-экономические отношения Казахстана и Узбекистана.
В частности, достигнута договоренность о создании совместных производств в области сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности и других сферах с целью наращивания экспортного потенциала.
Разговор, состоявшийся по инициативе казахской стороны, прошел в теплой и дружественной атмосфере.
Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. По информации акимата Туркестанской области, 2 мая в 4.30 часов на границе Мактааральского района произошел разлив воды из коллектора, из-за чего были подтоплены населенные пункты Женис и Жана Турмыс. Также идет перелив автомобильной дороги областного значения "Мырзакент-Женис-Жана Турмыс", в связи с чем невозможен проезд автотранспорта.
В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев оценил ситуацию в Мактааральском районе с воздуха.
Ранее Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе.
В ходе беседы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия Узбекистана по ликвидации последствий прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области и подтвердил готовность оказать помощь узбекскому народу в духе братства и традиционного добрососедства.
Поблагодарив Касым-Жомарта Токаева за поддержку, Шавкат Мирзиёев с сожалением констатировал, что стихия затронула ряд населенных пунктов на юге Казахстана.
Узбекский лидер выразил намерение принять совместные меры для скорейшего восстановления пострадавших от подтопления районов. В целях оперативного решения всех возникающих вопросов главы государств подчеркнули важность скоординированной работы на уровне правительств двух стран.
Кроме того, собеседники с удовлетворением отметили эффективные и слаженные действия сторон в борьбе с COVID-19, благодаря которым удалось предотвратить неконтролируемое распространение инфекции. В этом ключе внимание было акцентировано на необходимости активизации двустороннего взаимодействия с целью недопущения негативного влияния пандемии на торгово-экономические отношения Казахстана и Узбекистана.
В частности, достигнута договоренность о создании совместных производств в области сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности и других сферах с целью наращивания экспортного потенциала.
Разговор, состоявшийся по инициативе казахской стороны, прошел в теплой и дружественной атмосфере.
Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. По информации акимата Туркестанской области, 2 мая в 4.30 часов на границе Мактааральского района произошел разлив воды из коллектора, из-за чего были подтоплены населенные пункты Женис и Жана Турмыс. Также идет перелив автомобильной дороги областного значения "Мырзакент-Женис-Жана Турмыс", в связи с чем невозможен проезд автотранспорта.
В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев оценил ситуацию в Мактааральском районе с воздуха.
Ранее Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе.