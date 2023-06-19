Касым-Жомарт Токаев: Мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации

Второе заседание Национального курултая, прошедшее в Туркестане, было посвящено теме «Әділетті Қазақстан – Адал азамат». В первый день делегаты, собравшиеся из всех регионов страны, обсудили актуальные общественно-политические воп­росы. Во второй день мероприя­тия состоялось пленарное заседание, на котором Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд инициатив и предложений по дальнейшему развитию страны.

Место встречи – Туркестан

Глава государства подчеркнул, что Национальный курултай – это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи. Следуя традициям предков, созывавших курултаи в критические периоды истории, это мероприятие и сейчас нужно использовать для того, чтобы обсудить будущее страны и принять важные решения.

– Первое заседание курултая мы провели ровно год назад в Улытау – колыбели нашей многовековой государственности, месте, где принимались судьбоносные решения. Эта традиция продолжилась и в этом году, – отметил Президент.

Он подчеркнул, что Туркестан всегда занимал особое место в истории, причем не только Казах­стана. Город был крупным торговым узлом на Великом шелковом пути, духовно-образовательным центром для всех братских народов. Здесь покоятся многие выдающиеся личности, оставившие значимый след в истории казахов. Древний город хранит всю многогранную летопись нашего народа и является яркой путеводной звездой цивилизации Великой степи. На протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства.

– Все это подчеркивает централизованный характер и глубокие корни нашей государственности. Династия ханов от Жошы до Кенесары более шести столетий правила в Великой степи. Таких примеров очень мало в мировой истории. Сейчас мы находимся вблизи городища Культобе и неподалеку от местности Ордабасы, которую Абиш Кекилбаев называл «Каабой казахского духа». Именно в таких знаковых местах множество раз собирались представители нашей нации для принятия мудрых, взвешенных решений, определявших будущее страны в узловые моменты истории. Народ поддерживал их, вверяя судьбу страны в руки своих лучших сынов. Таким образом, будучи едиными, мы успешно противостояли всем внешним вызовам и угрозам. Сакральный Туркестан, являющийся оплотом единства народа и целостности страны, будет выполнять эту высокую миссию и далее, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он обратил внимание на то, что нынешнее заседание особенное по форме и глубокое по содержанию.

Накануне пленарного заседания члены Национального курултая в дискуссиях с членами Правительства по многим вопросам высказали свои позиции, выдвинули новые инициативы. Как пообещал Глава государства, Администрация Президента детально изучит все конструктивные предложения, которые должны быть учтены в предстоящей работе.

Начало большого пути

Год, прошедший с первого заседания Национального курултая, стал историческим на пути построения Справедливого Казахстана, отметил Глава государства.

В стране проведена большая конституционная реформа, которая укрепила фундамент государства и задала долгосрочный демократический вектор развития страны. Сформирована качественно иная конфигурация ключевых институтов власти. Значительно расширено участие граждан в принятии решений. Комплексно укреплена система защиты прав и свобод человека. Все это, подчеркнул Президент, серьезно повысило стратегическую устойчивость и эффективность нашей политической системы, сделало ее более справедливой, открытой и конкурентной.

– Некоторые люди сомневались в успехе наших преобразований. Но мы не свернули с нашего курса, а последовательно реализовали намеченный план масштабной политической модернизации. Мы проделали эту огромную работу вместе. Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад. Благодаря единству и солидарности народа, конструктивному общественному диалогу мы за небольшой период времени совершили настоящий прорыв, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Казахстан стал единственной страной в нашем геополитическом регионе, осуществившей в столь сжатые сроки такие кардинальные изменения в политической системе.

Однако для нас это только начало большого пути к Справедливому Казахстану, строительство которого – задача всего общества, а не только министров или акимов. И для ее достижения недостаточно проведения политических и экономических реформ.

– Важно, чтобы произошла модернизация наших индивидуальных и общественных ценностей и моделей поведения, поменялось мировосприятие нашей нации. Без этого любые преобразования будут напрасны. Одним словом, если не изменятся наши помыслы и устремления, не изменится ничего, – заявил Глава государства.

Он также подчеркнул, что сегодня мы видим беспрецедентное обострение международной ситуации, а некоторые крупные страны пытаются буквально продавить свою повестку, навязать свои стандарты. Противостояния происходят не только в политической и экономической сферах, но и в области идеологии. Международная ситуация не внушает оптимизма, поэтому Казахстан должен быть един как никогда.

Быть, а не казаться

– От качества нашей нации в первую очередь зависит то, какое место мы займем в мироустройстве будущего. Если мы хотим стать сильной страной, мы должны вместе найти ответы на фундаментальные вопросы о том, какое будущее мы строим, в чем заключается наша национальная мечта, каким должен быть гражданин Казахстана, где наши точки опоры, в чем состоит миссия нашей страны. Я хочу представить свое видение на этот счет, – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что проводимые политические и экономические реформы должны проходить вместе с глубинными социокультурными переменами в обществе. Необходимо идти вперед и постоянно работать над укреплением своих ценностей, методично избавляясь от всего, что мешает прогрессу страны.

– Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что какие-либо ценности невозможно внедрить специальным указом или законом. Различные концепции и доктрины без простых и понятных оснований имеют искусственный характер и обречены на провал. Становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества, – сказал Президент.

Нужно объединить свои традиционные ценности с современными культурными нормами. И молодое поколение казахстанцев наглядно показывает, что эта цель достижима. Как отметил Глава государства, казахстанская молодежь, достигая больших высот в самых разных сферах, по-современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего, показывает миру уникальность нашей страны, наше мировосприятие и нашу самобытность.

– Задача государства – сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс. Сделав это, мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации, – уверен Касым-Жомарт Токаев. – Мы, представители старшего поколения, должны на деле продвигать ценности труда и предприимчивости, отучать молодых людей от многословия, славословия, лености, равнодушия, безделья. Мы как общество должны меняться не для того, чтобы нас кто-то оценил или похвалил, а прежде всего ради самих себя, ради будущего страны и будущего наших детей. Откровенно говоря, иной раз кажется, что нас волнует то, что о нас подумают, а не то, кем мы являемся на самом деле, – сказал Президент.

Как выразился Глава государства: наводить порядок в своих домах только в ожидании гостей неправильно. Менять свой дом, свою страну к лучшему, беречь свою землю, заботиться о ее чистоте и благополучии нужно прежде всего для себя самих.

– Нам следует стремиться к созиданию не по форме, а по содержанию. «Быть, а не казаться» – вот наш принцип, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Адал азамат

Президент подчеркнул, что наша новая общественная этика должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности, стать воплощением патриотизма, гуманности, культа знаний, профессионализма, бережливости, трудолюбия. И превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране.

– Человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно охарактеризовать одним глубоким словосочетанием – ответственный гражданин – адал азамат. Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого, – уверен Глава государства. – Справедливое общество утвердится только в том случае, если в каждой сфере на первом месте будут стоять ответственность и порядочность, будет жестко пресекаться коррупция и все решения будут приниматься, исходя из национальных интересов. Одним словом, истоки всех благих дел в обществе берут свое начало в идеалах ответственности, честности и верности долгу. Поэтому «Справедливый Казахстан» и «Ответственный гражданин» – это два взаимосвязанных понятия, которые всегда должны рассматриваться в качестве незыблемых опор нашей страны, – отметил он.

Ответственным гражданином должен стремиться стать каждый казахстанец. И в таком же духе необходимо воспитывать подрастающее поколение.

Важность символики

Для укоренения новых ценностей и усиления общенациональной идентичности необходимо вести системную идеологическую работу. Выступая на заседании Национального курултая, Президент остановился на ряде ее конкретных направлений.

Первое – необходимо усовершенствовать государственную символику.

– Сегодня уровень влияния любого государства во многом определяется силой национального бренда, для эффективного продвижения которого важно придерживаться единой стилистики и общих стандартов. Наши символы должны четко и ярко выражать наш уникальный национальный код, – подчеркнул Глава государства.

В первую очередь, как считает Касым-Жомарт Токаев, нужно привести к единому знаменателю гербы регионов и городов Казахстана. Многие их них, по его словам, не соответствуют самым элементарным требованиям и канонам, различаясь по форме и содержанию. Следует выработать новые подходы, упорядочить систему разработки и утверждения региональной символики, сделав ее единой для всех регионов.

Отдельно Президент остановился на системе государственных наград. Очень важно, подчеркнул он, чтобы ордена и медали имели глубокую символику, были уникальными и находили широкий отклик в обществе.

– Для этого систему государственных наград нужно сделать менее абстрактной, более понятной и близкой народу. Недавно мы придали государственным премиям персонифицированный характер, назвав их в честь таких выдающихся мыслителей и просветителей, как аль-Фараби, Абай, Ахмет Байтурсынов. Данный подход позволяет сохранить в памяти имена великих сынов и дочерей нашего народа, широко продвигать в обществе их прогрессивные взгляды. По сути, именно из таких решений и формируется наша национальная идеология, – отметил Глава государства.

Систему государственных наград, по его мнению, необходимо трансформировать в таком же ключе. Орденам и медалям во многих странах присваиваются имена выдающихся деятелей – это делается для укрепления гражданского патриотизма, укоренения в общественном сознании знаковых исторических фигур.

– Необходимо подумать над тем, чтобы присвоить ряду наших орденов имена выдающихся деятелей нашего народа. Думаю, что для каждого гражданина нашей страны было бы большой честью стать кавалером орденов, носящих, к примеру, имена Султана Бейбарса и ряда других исторических личностей. Ранее мною было поручено разработать и утвердить новую государственную награду «Ел бірлігі», которая впервые будет вручаться в День Республики в этом году. В следующем году в День Республики мы отметим заслуги отличившихся граждан орденами, названными в честь исторических фигур, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Историческое самосознание

Второе направление – укрепление исторического самосознания нации.

– Все развитые государства уделяют особое внимание формированию канонического образа своего прошлого. В этом ключевую роль играет многотомное научное издание по истории страны, – отметил Президент. – Группой отечественных и зарубежных историков проведена первичная работа по написанию семи томов истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. Теперь дело за основательной научной и стилистической редакцией материала, единым визуальным оформлением. Необходимо, чтобы семитомник исключил концептуальные ошибки и недочеты прошлых изданий, охватывал все последние открытия по истории Казахстана, органично включал в общемировой контекст происходившие на нашей территории исторические процессы, представлял собой цельную и объективную летопись страны без нагромождения противоречивых фактов и мифотворчества. Принципиально важно сделать текст легким и интересным для восприятия читателей всех возрастов, – акцентировал он.

Подготовка книг должна быть завершена до середины 2024 года, после чего необходимо провести их широкое обсуждение в научной среде.

Как уверен Касым-Жомарт Токаев, этот труд внесет большой вклад в укрепление нашей государственности и исторического самосознания нации.

– Наша многовековая история – это предмет нашей национальной гордости, важная составляющая культурного кода нашего народа. Поэтому одной из первостепенных задач государства является создание необходимых условий для ее всестороннего изучения, осмысления и популяризации, – также отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что важным инструментом исторического познания выступает археология. При этом ключевая научная организация страны в данном направлении, Институт археологии в Алматы, находится в плачевном состоянии. Президент поручил обеспечить модернизацию института, рассмотреть возможность создания специального фонда археологических находок.

– Кроме того, нам следует определить единый ряд выдающихся фигур в истории нашего народа. Они станут одним из ключевых «маркеров» нашей общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям, – подчеркнул он.

Президент поручил в целом навести порядок в сфере ономастики, подчеркнув, что все ономастические процедуры нужно четко регламентировать с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов.

Наша культура в современном мире

Третье направление идеологической работы, которое обозначил Президент, – это всесторонняя популяризация нашего культурного наследия.

– Для модернизации страны нам необходимо эффективно использовать возможности «мягкой силы», – отметил Глава государства. – Одним из ключевых институтов здесь должно стать Казахстанское агентство по международному развитию KazAID при Министерстве иностранных дел. Во многих странах подобные структуры занимаются продвижением своего национального бренда, истории и культуры. Такой подход позволяет им содействовать укреплению позитивного имиджа страны, формировать благоприятные условия для реализации внешнеполитических инициатив и усиления позиций бизнеса в мире.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, у Казахстана есть огромное наследие, которое нужно последовательно модернизировать и продвигать во всем мире.

Он привел в пример мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи, который считается одним из символов уникальной истории страны и занимает особое место в системе наших духовных ценностей. Президент заявил, что поддерживает предложение придать данному объекту статус национального историко-культурного памятника. Он также подчеркнул, что стоит придать новый импульс работе по изучению и популяризации трудов самого Ясауи, проработать вопрос создания центра или института, который будет целенаправленно заниматься ясауиведением.

Есть в Казахстане и другие объекты, имеющие высокую духовную ценность и заслуживающие стать общечеловеческим достоянием. Сейчас подана транснациональная заявка на включение нескольких объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Недавно по моему приглашению в Казахстан приезжала генеральный директор ЮНЕСКО, госпожа Одрэ Азуле. Она специально посетила город Туркестан, – напомнил Глава государства. – Я провел отдельную встречу с госпожой Азуле, в ходе которой она вручила мне подтверждающие сертификаты о включении в список ЮНЕСКО заповедников «Бурабай» и «Маркаколь», а также музыкально-кукольного искусства «Ортеке». Безусловно, это внесет значимый вклад в продвижение природного и культурного наследия Казахстана в мире. Необходимо продолжить работу по включению наших уникальных традиций и объектов в Список нематериального культурного наследия.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан является средоточием и местом пересечения разных культур, которые органично вплетены в наш национальный код. В нашей стране ценят историю, связанную с именами выдающихся представителей многих народов. Например, у нас есть уникальные музеи, посвященные писателям Александру Пушкину, Тарасу Шевченко, Федору Достоевскому, Михаилу Шолохову и другим. Необходимо сохранять и изучать это наследие, олицетворяющее многогранность нашей национальной культуры, убежден Глава государства.

– Еще одна наша отличительная особенность заключается в том, что мы являемся наследниками кочевой цивилизации. Это один из главных брендов нашего народа, известный всему миру. По моей инициативе в следующем году в Казахстане пройдут V Всемирные игры кочевников. Данное событие будет содействовать развитию национальных видов спорта. Эти международные соревнования мы должны провести на самом высоком уровне, – подчеркнул Президент.

Воспитывать и развивать

Четвертая задача – воспитание подрастающего поколения.

Здесь Глава государства подчеркнул, что в сознании подрастающего поколения необходимо укоренить качества, присущие ответственному гражданину. Новое качество нации, убежден он, сформируется только через развитие образования, науки и культуры. Данные направления Президент назвал «незыблемой триадой духовного развития нашего общества».

– Мы должны уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения, ориентировать его на достижение благих целей. В эпоху Интернета это непростое дело. Нужно сказать открыто: сейчас дети и подростки, по сути, воспитываются социальными сетями. Если мы не будем направлять детей, показывать им правильный путь – это может стать крайне опасной тенденцией. Среди молодых людей есть и те, кто посредством Интернета попал в сети радикальных религиозных течений. Плохие привычки молодежи – это прежде всего упущения старшего поколения. Мы должны всячески оберегать нашу молодежь от негативного влияния глобализации, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.

Важно, подчеркнул он, усилить меры, направленные на улучшение воспитательной работы. В частности, в школах, где эта работа откровенно хромает, выливаясь в многочисленные факты буллинга, насилия, агрессии.

– Не сходит с повестки дня и проблема семейно-бытового насилия. Люди, совершившие такие правонарушения, в обязательном порядке должны привлекаться к соответствующей ответственности в рамках закона, – заявил Президент. – Наше успешное развитие напрямую зависит от такого важного социального института, как семья. Если в казахстанских семьях будет царить счастье и благополучие, то и будущее нашей страны будет светлым.

Как подчеркнул Глава государства, воспитание детей – задача в первую очередь родителей, и они не должны перекладывать всю ответственность за это на школы и учителей. Родители, в том числе своим примером, должны воспитывать сознательных людей, ответственных граждан. Вместе с тем и со школы эту задачу никто не снимает – учебные заведения, педагоги должны не только обучать, но и воспитывать, прививать ученикам гуманистические идеалы.

– Нужно культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности. Выпускники наших школ в первую очередь должны воплощать в себе качества ответственного гражданина. В каждом ребенке необходимо укоренять чувство патриотизма. Следует придать импульс деятельности детско-юношеских организаций, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Любовь к Родине – это не громкие лозунги и бравурные марши на больших собраниях. Патриотизм – это когда человек постоянно следит за чистотой и порядком в своем доме, дворе и городе, бережно относится к общественным пространствам, не мусорит и не плюется, где не попадя. Человек, искренне любящий свою Родину, всячески оберегает природу своей страны.

Настоящими патриотами назвал Глава государства волонтеров, которые вносят большой вклад в развитие и улучшение облика нашей страны. Он подчеркнул, что нужно поддерживать волонтеров всем обществом, по достоинству оценивая и отмечая их труд.

Продолжая тему воспитания подрастающего поколения, Президент также отметил, что детей нужно с раннего возраста знакомить с нашим культурным наследием и учить ценить его. Создать условия, чтобы дети могли посещать театры, музеи, различные исторические места. Это общая задача для Министерства просвещения и Министерства культуры и спорта.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев вновь поднял тему продвижения среди молодежи культа труда и предприимчивости.

– Как прогрессивное общество мы должны всегда с особым почтением относиться к человеку труда. Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты. Каждый, кто неустанно трудится, рано или поздно станет настоящим профессионалом своего дела. А настоящие профессионалы будут всегда востребованы, – подчеркнул Глава государства. – Мы уделяем особое внимание повышению статуса человека труда. В нашей стране существуют различные профессиональные праздники. Однако зачастую они проходят незаметно. На мой взгляд, заслуги лучших специалистов следует отмечать на государственном уровне в День труда, – предложил он.

Как подчеркнул Президент, какую бы работу человек ни выполнял, самое главное, чтобы он делал это добросовестно, ответственно, качественно и честно. Настоящий человек труда – это человек дела и ответственный гражданин.

– К чему приводит безответственность, хорошо показали недавние пожары. Такая безответственность есть не только в лесном хозяйстве, но и других отраслях. Каждый человек должен четко осознавать, что его безответственное отношение к своим обязанностям может привести к общенациональной трагедии. Мы добьемся успеха только тогда, когда во всех сферах, на всех уровнях будет ответственность, – убежден Глава государства.

Поднял Касым-Жомарт Токаев и такую проблему, как деструктивные культы и различные шарлатаны, которые отравляют сознание граждан, запутывают людей путем псевдоблаготворительности и изощренной психологической обработки, продвигают ложные ценности и задают в корне неверные модели поведения.

– Все это идеологический мусор, информационная шелуха, – подчеркнул Президент. – Мы как прогрессивная страна должны решительно противостоять распространению этих чуждых нашему народу взглядов. Для этого прежде всего нужно усилить просветительскую работу. В современную эпоху молодежи важно прививать навыки критического мышления. Необходимо создавать условия для расширения горизонтов познания подрастающего поколения. Ученикам следует читать лекции о полноценном личностном развитии. Со школьной скамьи должны прививаться такие важные сейчас навыки, как умение анализировать и усваивать информацию, правильно планировать время и распределять финансовые средства, – сказал Глава государства.

Обратил внимание Президент и на проблему наркотиков, подрывающую здоровье нации. Он заявил, что необходимо на корню пресечь производство и пути распространения наркотических веществ. Иначе будущее нашей страны туманно.

Высказался Касым-Жомарт Токаев и по поводу вейпов, назвав их «напастью, угрожающей здоровью нации». Он подчеркнул, что нужно принять срочные и системные меры для борьбы с этим опасным явлением, и одними запретами делу не поможешь.

– В Казахстане с 2016 года не было специального документа, регламентирующего деятельность по борьбе с наркотиками. Поэтому в прошлогоднем Послании я поручил подготовить Комплексный план. В ближайшие дни Правительство примет этот важный документ, в рамках которого будет проводиться системная работа, – сообщил Президент.

Также он подчеркнул, что важно повышать правовую грамотность молодежи.

Мягкая сила искусства

Пятое направление – повышение эффективности информационной политики и развитие креативной индустрии.

– Массмедиа – важный институт для всесторонней модернизации страны. Они выступают в качестве действенного канала связи между властью и гражданами, ключевого проводника различных точек зрения, надежного барометра общественных настроений. Для решения актуальных задач в этой сфере нам необходимо кардинально перезагрузить информационную политику, – подчеркнул Президент.

На новый уровень следует вывести и креативную индустрию. Как отметил Глава государства, в современном мире медиа, кино, сериалы, мультфильмы, спортивные и музыкальные шоу, компьютерные игры и книги представляют собой единый комплекс, нацеленный на формирование прогрессивной системы ценностей и моделей поведения. У Казахстана есть большой потенциал развития в данной сфере, и нужны системные шаги для его полноценной реализации.

В идеологической работе одним из главных направлений является книгоиздание, продолжил Президент. Он подчеркнул, что на казахстанском рынке доминирует зарубежная продукция – около 90% художественной литературы поступает к нам из-за границы. Очень важно выпускать как можно больше книг, отражающих нашу страновую специфику и соответствующих нашим национальным интересам.

– Нельзя допустить, чтобы смартфон заменил для ребенка книгу. На сегодняшний день в школьных библиотеках страны имеется 130 миллионов книг. Однако доля художественной литературы среди них незначительна. По сути, только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной. Мы должны пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг, – заявил Глава государства. – Поэтому поручаю приступить к реализации новой программы «Детская библиотека». Следует сформировать специальный список книг, охватывающий различные периоды и жанры казахской литературы. Произведения из этого перечня должны быть доступны для всех детей.

Касым-Жомарт Токаев также признался, что у него есть мечта – построить Президентскую библиотеку, которая работала бы 24 часа в сутки, где были бы собраны как художественные произведения, так и специальная литература, издающаяся во всем мире.

– Как Глава государства и гражданин я всегда оказываю постоянную поддержку развитию казахской литературы. Считаю, что произведения наших писателей и поэтов должны быть доступны читателям, пользоваться спросом среди граждан, особенно у молодежи. Это задача не только государства, но также писателей и поэтов. Читатели ждут от них новых творений, способных дать им духовную пищу. Надеюсь, Союз писателей сможет оправдать эти ожидания, придав новый импульс своей работе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также добавил, что поддерживает предложение о возвращении звания «Народный писатель Казахстана», которое должно присваиваться только авторам, создавшим актуальные, интересные, востребованные в народе произведения.

Вместе с тем и про соцсети тоже забывать не стоит – важно использовать их возможности для продвижения наших национальных ценностей. Президент также призвал обращать внимание на современные тенденции в медиасфере.

– В современных реалиях, чтобы стать сильной страной, нам также необходимо уделить отдельное внимание кинематографу, поскольку кино оказывает особое влияние на общественное сознание, – продолжил Глава государства.

Он отметил, что на сегодня в сфере отечественного кинематографа накопилось много проблем, и для развития казахстанского кино необходим новый взгляд, новый импульс.

– К примеру, целесообразно создать цифровую систему, определяющую количество посетителей кинотеатров. Поручаю Министерству культуры и спорта в ближайшее время разработать и внедрить такую платформу. В целом нужно комплексно и последовательно решать накопившиеся в отрасли проблемы, рассматривая киноиндустрию как отдельный сектор экономики. Особенно важно наладить конструктивное сотрудничество между кинопроизводителями и кинопрокатчиками, которое бы учитывало интересы обеих сторон. Только в таком случае у нас появится достойное кино о новых героях, знаковых исторических фигурах, важных для нашей страны событиях, которое будет снимать не только «Казахфильм», но и частные студии. Тогда наше подрастающее поколение будет воспитываться не на зарубежных кинообразах, а на собственных героях, мастерски воплощенных на экране, – уверен Президент.

«Фабрики мысли» должны работать

Шестое направление – качественное экспертно-аналитическое сопровождение государственной политики.

Как подчеркнул Глава государства, крайне важно, чтобы в процессе принятия важных для страны и народа решений обязательно учитывались общественные настроения, пожелания и предложения граждан. Именно в этом, напомнил он, и состоит суть концепции «слышащего государства».

В этом контексте он обратил внимание на то, что необходимы качественные социологические исследования. Сегодня такая работа проводится несистемно, и результаты ее вызывают сомнения.

– Эффективность государственного управления во многом зависит от качества аналитического обеспечения, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – Государство остро нуждается в комплексных исследованиях и рекомендациях для решения социально значимых проблем и обеспечения всестороннего прогресса страны. Однако в настоящее время взаимодействие государственных структур с отечественными «фабриками мысли» и консалтинговыми компаниями недостаточно эффективно и носит ситуативный характер.

Под большим вопросом, по словам Президента, также эффективность государственных «фабрик мыслей» – они зачастую дублируют друг друга, не имея четко выраженной специализации. Глава государства подчеркнул, что нужна мощная сеть экспертно-аналитических центров, способных эффективно работать и предлагать качественный и востребованный интеллектуальный продукт.

– Экспертные организации должны тщательно проанализировать все сферы развития нашей страны с момента обретения независимости, выявить причины и последствия допущенных ошибок. Правительство при разработке новых программ должно учитывать эти факторы. Только основанная на комплексных исследованиях и выверенных рекомендациях политика будет успешной, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Земля, язык и люди

Седьмое направление – это развитие приграничных районов. Этот вопрос Президент назвал имеющим для страны стратегическое значение.

Приступая к этой теме, Глава государства в первую очередь подчеркнул, что земля – наше главное богатство. Предки оставили нам в наследство огромную территорию, и наша обязанность сохранить ее и сделать процветающей. Ни одна пядь, ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам – по этому вопросу уже принято основополагающее решение, окончательно закрепленное законом.

– Ситуация в наших приграничных районах напрямую влияет на территориальную целостность и благополучие страны. К сожалению, в некоторых приграничных населенных пунктах численность населения резко сократилась. На это в том числе повлияло принятое в свое время решение об объединении некоторых районов, – обозначил проблему Касым-Жомарт Токаев. – Как известно, партия «Amanat» выдвинула ряд инициатив по восстановлению приграничных районов. Правительство по моему поручению детально рассмотрело данный вопрос. В результате мною принято важное решение о восстановлении Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского районов, – объявил он.

Президент отметил, что на это потребуется время. Предварительные работы нужно завершить уже в этом году, а в течение предстоящих двух лет – начать восстанавливать указанные районы.

Также Глава государства вновь заявил о том, что он придает первостепенное значение благоустройству каждого региона и всех населенных пунктов, особенно аулов. Он подчеркнул, что аул – золотая колыбель нашего народа, взрастившая многих выдающихся деятелей, которые внесли большой вклад в развитие страны. И для поступательного прогресса нации необходимо основательно взяться за улучшение состояния сельских школ. Эта комплексная работа должна проводиться в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі». Важно, подчеркнул он, на соответствующем уровне вести строительство, реконструкцию и оснащение сельских школ всем необходимым оборудованием.

– Одна из часто поднимаемых тем в обществе касается государственного языка. Вновь выскажу свою позицию по данному вопросу. В нашей стране реализуется взвешенная языковая политика. Для представителей различных этносов созданы благоприятные условия для использования своего родного языка. Такой подход не изменится. Это один из ключевых факторов внутренней стабильности, – заявил Президент. – Некоторые люди используют языковой вопрос в своих политических целях, намеренно пытаясь расколоть наше общество. В конечном счете подобные деструктивные необдуманные действия вредят безопасности нашего государства. Об этом нужно говорить открыто, потому что в нашем геополитическом окружении языковая проблематика при определенных условиях может стать инструментом разобщения, – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что уделяет приоритетное внимание развитию государственного языка, и для дальнейшего усиления его роли в будущем будут приниматься и другие значимые меры. В целом сегодня состояние и статус казахского языка серьезно улучшились. Он становится языком креативной индустрии. Наши молодые таланты прославляют Казахстан на весь мир, популяризируя, продвигая казахский язык своим искусством, упорным трудом и реальными делами.

– Казахский язык – символ нашей гражданской идентичности и нашего духовного единства. Помимо повседневного средства общения мы должны превратить его в язык науки и образования. Казахский язык будет поступательно развиваться, выступая главным фактором консолидации всего нашего народа. В этом не должно быть никаких сомнений. Самое главное, что наши приоритеты в языковой сфере предельно ясны и понятны для всех, – сказал Глава государства.

Также он добавил, что будут всесторонне развиваться отношения и укрепляться духовные связи с нашими соотечественниками – кандасами.

Главное – профессионализм и патриотизм

Восьмое направление – повышение качества работы государственного аппарата, чиновников.

Как отметил Президент, сейчас в обществе есть серьезные и обоснованные претензии к их работе. В Казахстане уже принят ряд мер, направленных на обновление государственного аппарата.

– Впереди большая работа, на завершение которой потребуется время. Главное – изменить сознание представителей государственного аппарата. Они должны приходить на работу с полной решимостью служить народу и стране, а не для получения ложного авторитета среди своих родственников и в обществе. В этом заключается понятие «адал азамат», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что в последнее время провел большие кадровые изменения в госаппарате, и при этом не были допущены кампанейщина и тотальная чистка рядов госслужащих. При принятии кадровых решений учитываются деловые качества и опыт.

В то же время ряд важных министерств возглавили молодые и способные люди. Как сказал Глава государства, опыт, которого им, возможно, пока не хватает, придет со временем, но уже сейчас у них есть главное – знания и желание честно трудиться на благо своей страны.

– Мое кредо состоит в том, что министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества – профессионализм и патриотизм. Их личная преданность Главе государства меня не интересует. Не нужно восхвалять Президента, гораздо важнее честно и добросовестно работать, чтобы заслужить доверие и уважение граждан. Это касается всех государственных служащих, – заявил он. – Я уже говорил о том, что в результате проведенных реформ Президент в Казахстане становится государственным управленцем, менеджером, с которым народ заключает контракт на семилетний срок, обозначенный в Конституции. Президент – не сакральная фигура, которая стоит выше народа. В то же время в нашем обществе должно быть уважительное отношение к Главе государства и лицам, занимающим руководящие государственные посты. Политически зрелые, ответственные граждане должны помогать им полезными советами и конкретными предложениями. Таким образом у нас сформируется высокая политическая культура, свойственная цивилизованным странам, – считает Касым-Жомарт Токаев.

В этом, подчеркнул Президент, и состоит основная задача Национального курултая – именно в рамках этой площадки должны разрабатываться обоснованные предложения, касающиеся развития страны.

Не просто диалоговая площадка

Как отметил Глава государства, все представленные им инициативы – лишь малая часть той большой работы, которую предстоит выполнить. И для успешного продвижения новой идеологической повестки потребуется консолидация усилий государственного аппарата, ученых, экспертов, журналистов, представителей гражданского сектора.

– На долю нашего поколения выпала ответственная миссия – построить Справедливый Казахстан, – обратился Касым-Жомарт Токаев к участникам встречи. – Каждый из нас способен внести свою лепту, последовательно следуя принципам деятельного патриотизма и осознанной гражданственности, шаг за шагом стремясь к идеалам «адал азамат». Я рассматриваю Национальный курултай не просто как диалоговую площадку, а оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны. На заседаниях Национального курултая будут рассматриваться вопросы формирования новой общественной этики и новой парадигмы развития. Это не сиюминутный процесс, а кропотливая ежедневная работа. Глубоко убежден, что созидательное партнерство государства и общества пробудит в нашей нации энергию перемен и мы сможем достигнуть поставленных целей, превратив предстоящее десятилетие в эпоху небывалого подъема нашей страны.

Выступая на курултае, Глава государства поделился одной важной и духоподъемной новостью: недавно был найден Коран, подаренный Кенесары-хану знаменитым Маралом ишаном.

– Это знаковое событие в духовной жизни нашей страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Марал ишан был широко известен в народе. Он был верным соратником Кенесары-хана, занимающего особое место в нашей истории. В течение двух столетий этот Коран передавался из рук в руки и в конечном счете был вывезен за границу. Благодаря помощи неравнодушных людей, меценатов мы вернули его в Казахстан. В Коране имеются оттиски печатей Марала ишана и Кенесары-хана. Реликвия прошла тщательную и всестороннюю экспертизу отечественных и зарубежных ученых. Полученные результаты подтверждают принадлежность Корана Маралу ишану и факт его передачи Кенесары-хану.

По словам Президента, в ближайшее время этот Коран будет передан Духовному управлению мусульман Казахстана. А учитывая то, что эта реликвия – общенациональное достояние, необходимо, чтобы она находилась в священном для нашего народа месте. Поэтому, по мнению Главы государства, после того как Коран приведут в надлежащее состояние, он должен храниться в мавзолее Ходжи Ахмета Ясауи.

– В свое время наш народ в возвращении Тайказана увидел доброе предзнаменование. И спустя непродолжительный период Казахстан стал независимым государством. Думаю, что возвращение в страну Корана, который был у Кенесары-хана, также будет добрым знаком. Давайте все вместе пожелаем, чтобы это событие стало началом новой эпохи в истории Казахстана, – добавил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев объявил о месте проведения следующего, третьего заседания Национального курултая – оно пройдет в Атырауской области.

Правовой всеобуч

На пленарном заседании выступил член Национального курултая Серик Акылбай. Как юрист-правовед, он видит многие проблемы в том, что население не знает своих прав и обязанностей. А без этого, по его мнению, невозможно построить Новый Казахстан. Чтобы обеспечить верховенство закона, необходим правовой всеобуч. Союз юристов Казахстана и Коллегия юридических консультантов республики выдвинули идею о создании национальной программы правового просвещения казахстанцев.

– В современных условиях, когда стремительными темпами развивается мировая экономика, появляются новые технологии, а глобальные инфляционные процессы и внешнеполитические события неизбежно влияют на уровень жизни наших граждан, законодательство Казахстана постоянно меняется и усложняется, что в итоге негативно сказывается на правовой грамотности и информированности населения, – говорил с трибуны курултая Серик Акылбай. – Периодические массовые инциденты с финансовыми пирамидами, интернет-мошенничеством, подстрекательством к несанкционированным митингам в первую очередь связаны с недостаточной работой государства по правовому всеобучу населения. Состояние законности, уровень правонарушений и степень соблюдения прав человека указывают на недостатки в правовом просвещении.

Серик Акылбай предложил выстроить постоянно действующую систему правового всеобуча населения в рамках деятельности Казахстанского союза юристов как республиканского общественного объединения, представляющего свыше 18 000 юристов страны самого разного профиля.

Заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин считает, что Справедливый Казахстан необходимо строить на честном труде и честно заработанных деньгах и тем самым вносить вклад в развитие страны и укрепление собственного благополучия.

– В нашей республике рабочие профессии всегда являлись одним из стержней экономического прогресса и роста, – обратился к участникам курултая Вадим Басин. – От работы шахтеров, нефтяников, электромонтажников зависит благополучие нашей страны и каждого из нас. Именно они добывают нефть, уголь, строят здания и дороги. Без их усилий наша жизнь была бы совсем другой. На первом курултае Президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что «нам необходимо воспитать поколение, которое хорошо понимает, что самое главное – это честный труд и честный заработок». А это значит, что нужна системная работа по повышению престижа человека труда.

Пока же подрастающее поколение чаще видит примеры, как люди, которые не имеют какого-то опыта, но зато могут красиво говорить, ведут якобы богатую и яркую жизнь, при этом ничего не делая. Это «инфоцыганство» серьезно искажает понимание реального успеха, который достигается только трудом и профессионализмом.

– Рабочий человек сегодня – это умный, грамотный гражданин, который обладает знаниями по управлению высокотехнологичным оборудованием, знает, что такое бизнес-процессы, производственные линейки и многие другие вещи, – считает Вадим Басин. – Эти знания и навыки можно будет применять в любом месте – и бизнесе, и на госслужбе. В рабочих профессиях важны образование и непрерывное обучение, которое становится ключом к успеху в современном мире. А значит, необходимо еще больше грантов в наших колледжах и вузах, надо поднимать стипендии студентам рабочих специальностей. Нужно создавать национальные центры повышения квалификации для рабочих людей, налаживать связи с аналогичными центрами в других странах, перенимая прогрессивный опыт.

Депутат Мажилиса Парламента Жулдыз Сулейменова озвучила две важные проблемы, касающиеся воспитания и образования детей и подростков, тут же предложив пути их решения. Она считает, что пришло время усилить воспитательный компонент в системе образования.

– У нас во время проведения уроков учителя и школа занимаются воспитательной работой, – отметила Жулдыз Сулейменова. – Конечно, важнейшую роль в воспитании нравственного человека играет семья. Сейчас же мы видим, что семейное воспитание ослаблено, и мы должны, принимая концепцию по воспитательной работе, обратить на это внимание.

Второй важный момент – это чтение детьми, подростками и молодежью книг. Депутат привела тревожную статистику, подтверждающую, что интерес к книгочтению заметно снижается.

– Исследование PIRLS – измерение читательской грамотности казахстанских четвероклассников – показало снижение результатов по сравнению с таким же исследованием пятилетней давности, – привела данные Жулдыз Сулейменова. – Количество детей, которые любят читать, уменьшилось на 18% и составляет 53%, а в 2016 году этот показатель достигал 71%.

Тему культуры и воспитания продолжил ректор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Азамат Сатыбалды. Он рассказал, что, бывая в сельской местности, с горечью наблюдает закрытые на замок дома культуры. На бумаге они вроде бы как есть, но на практике в них царит запустение. Их используют больше как залы, в которых акимы проводят собрания и встречи с населением. Районные дома культуры тоже ограничивают свою роль проведением концертов.

– Культура – это не просто концерт, – отметил Азамат Сатыбалды. – Это кружки, детские развивающие центры. Весь мир строит свою жизнь на основе глобальной культуры. Мы же по-прежнему разделяем ее на сельскую и городскую. Между тем нам следует объединиться и выйти на глобальный уровень. Как театральный актер хочу обратить внимание на проблему, связанную с театрами и киноискусством. Купить билет в театры Алматы невозможно, за неделю все распроданы. Спрос на театральное искусство большой, но удовлетворить его нет возможности.

Азамат Сатыбалды предложил рассмотреть ряд мер, реализация которых содействовала бы развитию культуры. В частности, он считает целесообразным открыть молодежный или кукольный театр в Северо-Казахстанской области, приспособив для этого старое здание Казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова, справившего новоселье. Это расширит театральную аудиторию, появятся новые зрители, вовлеченные в орбиту театрального искусства.

В этом году Национальный курултай проводился два дня.

В первый день, до пленарного заседания, делегаты и эксперты обсудили актуальные вопросы общественно-политической жизни страны, волнующие казахстанцев. Работа курултая одновременно велась по нескольким тематическим направлениям: «Образование и наука», «Культура. Искусство. Духовность», «Общественная консолидация». Участники могли высказать мнение и внести предложения по любой из предложенных тем.

Возможность включиться в работу курултая получили все казахстанцы. Воспользовавшись через портал eGov мобильным приложением «Курултай», они могли делиться своим мнением или оставлять предложения по дальнейшему развитию страны и общества. Организаторы курултая пообещали, что все инициативы будут учтены, проанализированы и приняты в работу.

В течение двух дней, когда члены и участники Национального курултая обсуждали актуальные проблемы современности, внесено больше сотни предложений. И все они очень важны. И подтверждают, что главная цель заседания – организация прямого диалога власти с экспертами и общественниками – достигнута.

За ней непременно последуют реализация и воплощение в жизнь всех инициатив, которые лягут в основу политической и общественной модернизации при построении Справедливого Казахстана.