Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Садыром Жапаровым

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Кыргызский лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства, при этом особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту Президента Казахстана в Кыргызстан.

Главы государств высказали уверенность в том, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут важный импульс двустороннему сотрудничеству.