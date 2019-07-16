Касым-Жомарт Токаев помог исправить жизненную ошибку девушке из Актау

Общество
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Фото: instagram.com/_dia__na01
Жительница Актау Диана Степина поблагодарила Главу государства Касым-Жомарта Токаева за решение вернуть ей гражданство Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.   

Диана Степина опубликовала обращение к Главе государства в Instagram.

Осенью 2018 года девушка подала ходатайство о выходе из гражданства Казахстана.

"Тогда я была несовершеннолетней и не понимала, какими могут быть последствия", – написала девушка.

11 июня 2019 года семье Дианы позвонили из миграционной полиции и сообщили о том, что подписан Указ о ее выходе из гражданства РК.

"Буквально за два дня до этого я ходила на выборы и голосовала за Вас. Звонок из миграционной полиции стал для меня шоком. Только тогда я осознала, что решение было поспешным и необдуманным. К этому времени мы не подавали заявление о принятии гражданства какого-либо другого государства. Казахстан – моя Родина, вся моя жизнь связана с прекрасным городом Актау. У меня интернациональная семья: папа русский, мама киргизка. Я очень люблю свой родной город, здесь я ходила в школу "Дарын", здесь живут мои друзья и учителя, которые стали мне как родные", – отмечает девушка.

На следующий день после звонка из миграционной полиции семья Дианы обратилась в виртуальную приемную Президента с просьбой вернуть девушке гражданство Казахстана. Через месяц стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о ее восстановлении в гражданстве.

"Меня переполняют эмоции. Невозможно передать, как я ждала этого дня. Я так рада, что Вы откликнулись на мое письмо. Я верю, что в Казахстане меня ждет прекрасное будущее", – отметила она.


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