Касым-Жомарт Токаев посетил дворец искусств "Атамекен" в Уральске

Президент, Культура, Видеогалерея
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Глава государства посетил дворец искусств «Атамекен», который является самым крупным объектом культуры в регионе и вмещает 920 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Здесь Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края.

В конференц-зале дворца искусств президент встретился с почетными гражданами региона. Среди них представители различных профессий и специальностей, внесшие свой вклад в развитие региона, а также граждане, проявившие себя во время чрезвычайных ситуаций.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев сообщил, что прибыл в Западно-Казахстанскую область для знакомства с жизнью региона, играющего важную роль в развитии всей страны.

«Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом. Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования. В такой важный период ключевая ценность для нас – сохранение мира. Если мы все будем работать сплоченно, то нас не остановят никакие препятствия. Если наше единство будет нерушимым, мы преодолеем любые невзгоды», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет оказывать поддержку ученым, молодежи, людям труда. При этом он отметил, что Президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов.

 

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