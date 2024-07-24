В нацпарке «Бурабай» открыли Мультимедийный интерактивный комплекс

Сегодня в национальном парке «Бурабай» состоялось торжественное открытие одного из самых высокотехнологичных интерактивных музеев в Казахстане — Мультимедийного интерактивного комплекса, расположенного на территории поляны Абылай хана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

Фото: Минкультуры

Комплекс, гармонично вписывающийся в культурно-выставочное пространство, направлен на развитие культурного, духовного и исторического наследия Казахстана.



На церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, заместитель управляющего делами Президента Рустам Баялиев и другие.

«Очень важно пропагандировать природные красоты, исторические и культурные богатства прекрасного Бурабая. Считаю, что открытие современного инновационного комплекса – это один из важнейших шагов в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. Я верю, что здесь молодежь сможет глубже изучить регион с научной и творческой точки зрения и многому научиться», - сказала Аида Балаева.

Комплекс был запущен в 2021 году, спустя 3 года его концепция была пересмотрена и модернизирована с использованием новейших анимационных и аудиовизуальных технологий.

«Мультимедийный интерактивный комплекс — это не просто музей, здесь сочетаются инновации и традиции. Тот факт, что он расположен на поляне Абылай хана, является особенным событием, ведь это сакральное место и главная достопримечательность Бурабая. Я уверен, что обновленное пространство станет новой точкой притяжения для культурного обмена и понравится нашим туристам», - отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Пространство в здании разделено на девять тематических зон: наследие Великой степи, путешествие по Казахстану, полет птицы Самрук, степь батыров, вечная страна, история Великой степи, ключевые личности, коридор времени, бата Абылай хана, что позволяет каждому посетителю погрузиться в атмосферу казахской культуры и познакомиться с историей страны.





Отметим, ежегодно визит-центры Казахстана привлекают тысячи посетителей. В наиболее популярных, таких как Тургенсай в национальном парке Иле-Алатау и Шарынский каньон, их число превышает 300 000 человек в год. Эти цифры отражают не только привлекательность данных объектов, но и значительные усилия по развитию и поддержке инфраструктуры, что способствует сохранению и популяризации богатого культурного наследия страны.