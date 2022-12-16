Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Президент

Президент Казахстана поздравил соотечественников с государственным праздником, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tg-канал Борт№1.

Фото: ehonews.kz

Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева:

Дорогие соотечественники!

16 декабря 1991 года – великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве.

День Независимости приобрел особый смысл. Наша святая обязанность – чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине – пример для сегодняшнего и будущих поколений.

Обращаясь к знаковым событиям в многовековой истории нашей государственности, укрепляя консолидирующие общенациональные ценности, мы тем самым высоко поднимаем знамя нашей Независимости.

Независимость – это высочайшее достояние, мы все обязаны беречь ее как зеницу ока. Защита суверенитета и территориальной целостности страны – наш священный долг.

Нынешний год стал переломным для нашего государства. Мы столкнулись с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолеваем все испытания.

Запустив масштабные политические и экономические реформы, мы вступили в новый этап модернизации страны. Успех этих начинаний зависит от каждого из нас.

Дальнейшее успешное развитие нашего государства – главная задача, стоящая перед нами. Для ее выполнения мы должны упорно трудиться. Только так Казахстан станет сильным государством

От всего сердца поздравляю вас с Днем Независимости!

Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наш общий дом – Казахстан! Пусть будет вечной наша священная Независимость!

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