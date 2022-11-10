Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

В аэропорту главу нашего государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Ранее сообщалось, что 10-11 ноября президент РК примет участие в саммите Организации тюркских государств. В ходе мероприятия главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ. Также планируются двусторонние встречи с участниками саммита.