Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами

Фото: akorda.kz
В резиденции "Акорда" Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Обращаясь к руководителям областей и городов республиканского значения, Президент Казахстана поставил перед ними ряд конкретных задач по оперативному решению актуальных вопросов развития регионов.

"Основная задача заключается в развитии экономики страны, улучшении качества жизни населения и сохранении внутренней стабильности. Поэтому мы все должны трудиться в интересах государства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что предстоящий год будет насыщенным общественно-политическими событиями. По его словам, все мероприятия, посвященные юбилейным датам, должны носить деловой и адресный характер.

"Это не череда пышных торжеств, а комплекс прагматичных мер, направленных на продвижение нашей идеологической повестки и объединение казахстанцев. Администрация Президента доведет до регионов конкретные установки по их идеологическому наполнению", – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности качественного проведения Года волонтеров, напомнив акимам, что это не просто очередная акция, которая проводится на уровне министерства или Правительства, а системная деятельность, охватывающая большинство граждан во всех регионах страны, где определяющую роль должны играть исполнительные органы.

Кроме того, Глава государства поручил акимам усилить работу с обращениями и жалобами граждан, обеспечить эффективную разъяснительную работу с целевым группами по распределению адресной социальной помощи по новому формату, а также внедрению обязательного социального медицинского страхования. Президент также потребовал обеспечить стабильное ценообразование на социально-значимые товары для населения.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев указал на важность защиты от чрезвычайных ситуаций, поручив акимам уделять повышенное внимание безопасности граждан и принимать превентивные меры по предотвращению происшествий.

В завершение Президент Казахстана подчеркнул, что работа по развитию регионов и решению социальных вопросов является основной задачей, возложенной на акимов.

После совещания Глава государства провел отдельные встречи с рядом акимов областей и городов республиканского значения.

