Касым-Жомарт Токаев провел встречу с экспертами в области ИИ

По его словам, успех внедрения ИИ напрямую зависит от квалификации и опыта тех, кто разрабатывает и использует эти технологии

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочего визита в ОАЭ президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече с экспертами по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Выступая перед участниками мероприятия, глава государства отметил, что ИИ является одной из ключевых движущих сил современного прогресса и способен кардинально изменить экономику.

– В Казахстане предпринимаются значительные шаги для создания прочной основы для продвижения ИИ. Акцент делается на формирование институциональных рамок, инфраструктуры и развитие человеческого капитала. В рамках институциональной структуры мы создаем Международный консультативный совет по искусственному интеллекту, который будет работать под моим руководством. Этот совет станет стратегической платформой для диалога и обмена мнениями с мировыми экспертами, объединяя инженеров, исследователей и предпринимателей с целью выработки рекомендаций по национальной политике в области ИИ и укрепления международного сотрудничества, – сказал президент.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, ключевым приоритетом для Казахстана в сфере ИИ является подготовка и поддержка высококвалифицированных специалистов. По его словам, успех внедрения ИИ напрямую зависит от квалификации и опыта тех, кто разрабатывает и использует эти технологии.

Глава государства также сообщил, что в Казахстане создан центр передовых технологий AlemAI, который объединит лучшие мировые практики и будет способствовать внедрению инновационных решений. Он отметил, что центр станет хабом для реализации инициатив, связанных с ИИ, включая образовательные программы для школ, университетов и центров профессиональной подготовки, исследовательские центры, офисы для стартапов и компаний, а также платформы для обмена опытом и передовыми практиками.

– В сфере образования мы представили инновационную программу Al-Sana, которая призвана способствовать развитию человеческого капитала в области ИИ. Программа обеспечивает междисциплинарную подготовку специалистов из разных отраслей и способствует разработке передовых решений в сфере ИИ, – добавил президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан стремится стать активным участником глобальной экосистемы искусственного интеллекта и призвал участников мероприятия к сотрудничеству в различных областях: от научных исследований до установления этических стандартов.

Мероприятие продолжилось дискуссией, в которой приняли участие основатель компании Polynome Александр Ханин, главный директор по искусственному интеллекту компании G42 Джексон Эндрю, профессор Университета науки и технологий Халифа в Абу-Даби Дебба Меруан, председатель исполнительного совета инициативы ООН «ИИ во благо» Аль-Мазруи Эбтесам, директор по государственным делам и партнерствам компании Core42 Аль-Каисси Талал, ректор и профессор Университета искусственного интеллекта имени Мухаммеда бин Заида Тимати Болдуин, руководитель отдела искусственного интеллекта компании Saal.ai Абдулнаби Абрар, руководитель отдела венчурных проектов и развития компании Mubadala Investment Company Аль-Мазруи Фарис Сухейль.