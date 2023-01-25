Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности

Президент , Поручения
82

Сегодня под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

На заседании рассмотрены вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих.

Заслушаны доклады министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

По итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.

 

 

 

Популярное

Все
На партийном поле перемены
Формализмом не пахло, формализмом несло!
Героизм, самоотверженность и взаимовыручку проявляют жители Риддера, чтобы спасти город от замерзания
Услышан глас народа
На здоровье!
Потенциал, требующий раскрытия
Чтоб избежать аварий и смертельных травм
Новый вуз вместо старых двух
Сохранить темп реформ
Платить или не платить? Вот главный вопрос, который по сей день волнует столичных водителей, оставляющих своих железных коней под знаками 5.15 «Место стоянки» и 7.8 «Платные услуги»
Не предавать забвению
РК – ЕС: сохранять динамику отношений
Выставили на мороз
Серебряный уровень Астаны
«За окном дикие минуса»
Выборы: перезагрузка
Была свободной «без», а станет «с»
Минус один детский сад
Вернули государству
Жарайсың, Елена!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Накатавшая новые штрафы "VIP-казашка" из Каскелена осталась без авто
Ей 76 и она – профессиональный медиатор
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
В Петропавловске коммунальщики запретили выбрасывать новогодние елки в мусорные баки
Лицо фонда «Қазақстан халқына» – его партнеры
В селах Алматинской области участились аварии на трансформаторных подстанциях
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата

Читайте также

Поручения , Правительство , Экономика
В Правительстве рассмотрели ход реализации проекта "Нацфонд…
Президент , Правительство , Экономика
Токаеву представлен Национальный доклад о состоянии предпри…
Президент , Международное сотрудничество , Китай
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской а…
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Сенат
Токаев назначил новых депутатов Сената

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]