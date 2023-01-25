Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности
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Сегодня под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
На заседании рассмотрены вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих.
Заслушаны доклады министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителей ряда заинтересованных государственных органов.
По итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.