Касым-Жомарт Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту столицы

Президент, Международное сотрудничество, Видеогалерея
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Завершился государственный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим государственный визит в Казахстан.

Напомним, 3 мая в Казахстан с государственным визитом прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сегодня, 4 мая, лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах. По итогам переговоров были подписаны 9 документов, в том числе Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан. 

 

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