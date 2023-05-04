Казахстан и Таджикистан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии

9 документов подписали Казахстан и Таджикистан по итогам переговоров глав государств Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Напомним, 3 мая в Казахстан с государственным визитом прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сегодня лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

1. Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан;

2. Меморандум о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и Центром стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан;

3. Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан;

4. Меморандум об установлении побратимских связей между городом Туркестан (Республики Казахстан) и городом Худжанд (Республики Таджикистан);

5. Дорожная карта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере туризма;

6. Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023-2025 гг.;

7. Совместный план взаимодействия между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в сфере промышленности и инноваций на период 2023-2024 гг.;

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан;

9. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2023-2025 гг.