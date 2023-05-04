Токаев – Рахмону: Ваш визит выводит на новый уровень сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном

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По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств.

Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, развитие кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и цифровизации.

«В Казахстане с особой теплотой относятся к таджикскому народу и уделяют особое внимание укреплению нашего сотрудничества в духе дружбы, братства и взаимной поддержки. Поэтому я придаю большое значение Вашему визиту. Только что мы квалифицировали Ваш визит как исторический. Он выводит на новый уровень сотрудничество между нашими странами. Подписывается Декларация о союзническом взаимодействии. Я думаю, что впереди у нас большая работа, поскольку союзнические взаимоотношения предполагают новые стратегические проекты. Мы только что говорили о необходимости подготовки двух-трех якорных стратегических проектов, поручили правительствам заняться реализацией этих целей. Полагаю, что в самое ближайшее время мы достигнем новых высот, что касается двухстороннего сотрудничества. Между нашими государствами налажен доверительный политический диалог на всех уровнях. Мы взаимодействуем в рамках целого ряда международных структур, обеспечиваем стабильное развитие и безопасность Центральной Азии. Имеется солидная договорно-правовая база, которая насчитывает более 100 договоров в различных сферах. Сегодня этот список пополнится новыми важными соглашениями», – отметил президент Казахстана.

По его словам, последовательно укрепляются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно являются особой сферой казахско-таджикских отношений.

«Мы говорили о развитии культурно-гуманитарных связей. Это очень важное направление нашего сотрудничества. Намечается открытие памятника прославленному ученому средневековья, философу и целителю Абу Али ибн Сине. Все эти достижения с большим воодушевлением воспринимаются народами двух стран и служат ярким примером наших тесных отношений. Мы договорились о проведении Дней культуры Таджикистана в нашей стране. Причем эти дни культуры будут сопровождаться демонстрацией достижений Таджикистана в области сельского хозяйства. Я полагаю, это очень важное мероприятие», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана подчеркнул, что сегодняшний обмен мнениями был весьма полезным и плодотворным. Сторонами были определены главные приоритеты и задачи дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Астану и традиционное гостеприимство казахского народа. Он отметил плодотворность переговоров в узком формате и важность реализации совместных проектов.

«Мы придаем приоритетное значение взаимовыгодному сотрудничеству с Казахстаном. Настроены и далее последовательно развивать все аспекты таджикско-казахстанских отношений на основе принципов стратегического партнерства. Сегодня мы примем исторический документ – Декларацию о союзническом взаимодействии, которая значительно укрепит фундамент наших двусторонних связей. Отрадно отметить, что за три десятилетия дипломатических отношений мы добились заметных успехов во всех сферах сотрудничества. Поддержанию этого процесса, безусловно, способствует регулярный политический диалог на высшем уровне. За это время созданы необходимые механизмы межгосударственного взаимодействия и солидная правовая база, которую мы сегодня дополним новым пакетом документов. Важнейшим компонентом наших отношений остается торгово-экономическое взаимодействие. Казахстан уже который год занимает ведущие позиции в структуре внешней торговли Таджикистана. В ходе Вашего, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, официального визита в Таджикистан мы договорились довести в ближайшей перспективе объем ежегодного товарооборота до 2 млрд долларов. Отрадно, что указанная задача планомерно реализуется. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг отметки почти 1,5 млрд долларов, и его рост составил более 20%. Казахстан сегодня занимает второе место среди торговых партнеров Таджикистана», – сказал Эмомали Рахмон.