Фото пресс-службы Президента РК
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Касым-Жомарт Токаев выступил на Всемирном экономическом форуме

В рамках проходящего в эти дни в Давосе Всемирного экономического форума Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам круглого стола, организованного Международным финансовым центром «Астана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своем обращении Глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах мировой повестки дня. По мнению Касым-Жомарта Токаева, ситуация с COVID-19 и события в Украине стали причиной фрагментации мировой экономики, которая столкнулась с новым геополитическим стресс-тестом на евразийском континенте.

Президент рассказал о принятых государством в рамках борьбы с последствиями пандемии мерах по совершенствованию системы здравоохранения, поддержке малого и среднего бизнеса и инфраструктурных проектов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подробно проинформировал участников форума о проводимых в стране масштабных политических и экономических реформах и подготовке к предстоящему республиканскому референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Глава государства отметил, что Казахстан привержен реализации целей в области охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления (ESG). Он заявил, что страна остается надежным партнером в деле обеспечения непрерывных цепочек поставок товаров, сырья и сельхозпродукции на мировые рынки.

«Развитие «зеленой» экономики, повышение энергоэффективности и развитие сектора возобновляемых источников энергии станут приоритетами нашей Стратегии низкоуглеродного развития, которая обеспечит оптимальный путь к нулевому уровню выбросов к 2060 году», – отметил Президент Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность Казахстана международным обязательствам и универсальным принципам в сфере прав человека и верховенства закона.

В работе круглого стола приняли участие представители крупных мировых инвестиционных компаний, некоммерческого сектора и международных СМИ.

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