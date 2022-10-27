Центр производства и распределения "зеленого" водорода создадут в Мангистауской области

В резиденции «Акорда» президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю был презентован проект по созданию центра производства и распределения «зеленого» водорода в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Инвестор Svevind Group планирует организовать производство «зеленого» водорода в Мангистауской области мощностью 2 млн тонн ежегодно.

Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 ГВт и произведение электролиза воды 20 ГВт в основном для экспорта или внутреннего потребления.

Реализация проекта позволит создать около 3500 рабочих мест на период строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода в эксплуатацию объектов.

Также предусмотрено сотрудничество между германскими и казахстанскими вузами для подготовки кадров в Мангистауской области.

Кроме этого, запланированы строительство инфраструктуры за счет средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона.

В рамках официального визита президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Казахстан подписано Соглашение об инвестициях по проекту «Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и «зеленого» водорода, расположенного в Мангистауской области Республики Казахстан между Правительством Республики Казахстан и компанией «HYRASIA ONE».