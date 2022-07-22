Скриншот из видео
Общество
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы

Парень с девушкой, катавшиеся в Алматы обнаженными, арестованы. Об этом сообщил новый глава городского департамента полиции Арыстангани Заппаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"По данным местной полицейской службы, в Специализированном межрайонном административном суде Алматы состоялся процесс в отношении гражданки М. 1997 года рождения и гражданина Г. 2003 года рождения, которые без одежды и нижнего белья разъезжали по дорогам Алматы", – сообщил Арыстангани Заппаров.

Видео было опубликовано в Instagram-паблике zhest_kazakhstan.

Как сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев, правонарушители были установлены и задержаны сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района.

"Их непристойные действия квалифицированы ст. 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Материалы производства, согласно юрисдикции, направлены в суд, решением которого молодые люди подвергнуты административному аресту сроком на 10 суток каждый", – отметил он.

Кроме того, как отметил начальник УМПС, меры административного воздействия также приняты в отношении водителя автомашины Mercedes – гражданина К. 1994 года рождения, который нарушил правила перевозки пассажиров (ст. 593 ч. 1 КоАП РК).

Его пассажирка – гр. А. – из люка авто снимала езду обнаженных людей на свой сотовый телефон.

 

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