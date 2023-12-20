Катки, горки, фотозоны: как украсят Астану к Новому году

Культура и общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В столице возводят ледовые катки, горки, устанавливают малые архитектурные формы и фотозоны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

По информации акимата Астаны, в общей сложности на территории пяти районов будет построено порядка 60 ледовых катков и горок. Весь досуг будет продолжаться на протяжении всего зимнего сезона.

Новогоднее оформление, как обустройство катков, горок, мафов, фотозон и других элементов, находится в процессе. Как правило, ежегодно эти работы завершаются к 23-25 декабря. Часть из них уже завершена. К примеру, насладиться зимним отдыхом и покататься на ледяной горке, катке уже можно на площадке перед Дворцом «Жастар» и у ЭКСПО-городка.

Также в акимате сообщили, что в эти выходные в Центральном парке столицы откроется первый линейный каток протяженностью 290 метров. Открытие катка с концертной программой состоится в 18:00 часов 23 декабря.

«В районе Сарыарка зимние развлечения для всей семьи организуют в сквере по проспекту Богенбай батыра, 43, на городской площади по улице Бейбитшилик, в парке «Коктал». В районе Алматы определены следующие локации: площадь у монумента «Қазақ Елі», на пересечении улиц Тауелсиздик и Кажымукана около МВД, на парковке заведения «Кувшин», на пересечении Абылайхана – Кобда, у Дворца школьников.  Кроме того, площадки зимнего досуга в районе Нура организуют около центра семейного отдыха Ailand, ТРЦ KeruenСity, «Хан Шатыр», Asia Park, а также у входной группы в Столичный парк и жилом массиве Уркер», — уточнили в столичном акимате.

Кроме того, в городской администрации добавили, что в скором времени жители района Байконыр смогут покататься на ледовых горках в парке «Ататюрк», у Дворца «Жастар», на Аллее писателей, в жилых массивах Казгородок, Кирпичный, Ондирис, СМП, Коянды. Другие три локации определили в районе Есиль – ЭКСПО, Ботанический сад и около ТРЦ «Керуен».

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