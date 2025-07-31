После довольно неожиданного поражения в гостях со счетом 0:2 от финского КуПСа тренерский штаб и игроки действующего чемпиона Казахстана обещали приложить все усилия, чтобы исправить ситуацию в домашней игре. И к чести кайратовцев, свое слово они сдержали, выиграв в ответном матче – 3:0.

Счет был открыт уже на 10-й минуте, когда после розыгрыша углового 16-летний форвард хозяев Дастан Сатпаев (в будущем, надеемся, игрок знаменитого английского «Челси») успел перехватить мяч и мощным ударом из-за пределов штрафной отправить его в ворота соперников. На 29-й минуте португалец Жоржиньо удвоил преимущест­во «Кайрата», очень удачно сыграв на добивании. На 43-й минуте полузащитник сборной Беларуси Валерий Громыко забил решающий мяч. По итогам двух матчей окончательный счет 3:2 в пользу казахстанской команды.

Кайратовцы при поддержке переполненных трибун показали великолепную игру, особенно в первом тайме, превзойдя соперника по всем параметрам. Такой игры мы все как раз и ждали от чемпионов. Наша коман­да могла забить и больше, но и трех мячей хватило, а главное, что и оборона не подвела.

– Сложный был период после поражения в Финляндии. Много критики и негатива мы выслушали, не все верили в нас. Но сейчас мы наслаждаемся победой, это большая заслуга ребят. Они доказали, что критика была необъективна. У нас огромный потенциал, и мы команда. Мы подарили праздник всем любителям казахстанского футбола, у нас немного подобных событий и есть чему порадоваться, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин.

Отметим, что алматинцы получили не только продвижение по сетке Лиги чемпионов УЕФА, где сыграют со словацким «Слованом» (6 августа в Алматы, 13-го – в Братиславе), но и получили автоматическое право сыграть осенью в групповом этапе Лиги конференций УЕФА (если к тому времени они покинут Лигу чемпионов), причем вне зависимости от исходов следующих раундов.