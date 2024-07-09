Кайрат Нуртас обжаловал постановление суда об аресте

Адвокат певца просил суд прекратить производство в связи с отсутствием состава по статье «Мелкое хулиганство», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

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Ранее постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Кайрат Айдарбеков (Нуртас) был арестован на 15 суток за совершение мелкого хулиганства.

Судом первой инстанции установлено, что Кайрат Нуртас, находясь на борту самолета, в ходе словесного конфликта, ударил гр.Б., умышленно причинив ему легкий вред здоровью, в ходе драки выражался нецензурной бранью.