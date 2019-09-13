«Кайрат» – «Пахтакор»: победила дружба

Вновь Пеха взялся за перо

Ну, например, чем не повод для встречи ветеранов футбола 70-летний юбилей всесоюзно известного вратаря Куралбека Ордабаева? А про трагичес­кую дату – 40-летие гибели в авиакатастрофе великолепной коман­ды «Пахтакор» – и говорить не приходится: ветераны футбольных флагманов из столиц двух соседних бывших союзных республик никогда не забывали «помянуть» на больших стадионах безвременно ушедших от нас кудесников кожаного мяча из Ташкента.

И все же поводом для них еще раз встретиться стало 65-летие «Кайрата». В день ветеранского матча состоялась и презентация книги незабываемого форварда алматинской команды Евстафия Пехлеваниди. К сожалению, сам автор по семейным обстоятельствам прилететь в Алматы не смог – ни на презентацию своей книги, ни на матч с друзьями из Ташкента, хотя изначально был намерен это непременно сделать. Коллегам-журналистам и юным воспитанникам ФК «Кайрат» книгу «Казахстанский голеадор» представил Гений Тулегенов, принимавший участие в качестве литературного редактора и в ее создании, и в дополнении, и в переиздании.

Самый опасный для соперников бомбардир «Кайрата», с мощным пушечным ударом, Пеха, как его несколько десятилетий назад звали болельщики, уехал играть в Грецию и там же сейчас проживает. Евстафий не затерялся и за рубежом. Он и в Греции был большим футболис­том, в первом же сезоне став лучшим снайпером своей новой команды. Что касается первого издания книги Пехлеваниди «Казах­станский голеадор», написанной им от первого лица, то 9 лет назад весь ее тираж в один миг разлетелся по многим странам мира. Настала необходимость переиздать книгу, существенно дополнив ее новыми главами. Эта книга – и о главной команде в жизни Евстафия – «Кайрате», и о нем самом. Нет сомнений, что и очередной тираж, совсем небольшой (всего 500 экземп­ляров), разойдется по рукам болельщиков в считанные дни. Да уже почти и разошелся, а еще заказы поступили из Америки, в Германию были отвезены несколько экземпляров…

По мнению желанных гостей

Накануне выхода ветеранов на поле Центрального стадиона Алматы была проведена небольшая пресс-конференция с нашими гостями. Они, бывшие игроки «Пахтакора» Геннадий Денисов и Фарход Магометов, вспоминали, какими праздниками для болельщиков всегда были матчи с учас­тием этих двух команд, с каким спортивным воодушевлением проводили их кумиры прошлых лет, в какое жесткое противос­тояние зачастую превращались эти игры. Но это было на зеленых газонах, а в жизни пахтакоровцы и кайратовцы всегда оставались верными друзьями. И дружба эта, проверенная временем, сохраняется между ними до сих пор.

А еще по просьбе казахстанских журналистов ветераны ташкентской команды рассказали о том, как в последние годы складывается судьба «Пахтакора», какие места занимает команда в чемпио­натах Узбекистана. На эмблеме команды красуются две звезды, и мы подумали, что так обозначены две победы «Пахтакора» в нацио­нальных первенствах. В своих размышлениях мы, оказывается, шли в верном направлении, но немного недооценили место бывшего флагмана в нынешнем узбекском футболе. Оказалось, как нам потом уточнил пресс-атташе «Пахтакора» Бекзод Назаров, что 1 звезда на логотипе команды означает аж 5 побед в чемпионатах Узбекистана, а «Пахтакор» – не двукратный, а 11-кратный чемпион соседней страны. Уверенно он лидирует и нынче, опережая ближайшего соперника на целых 15 очков.

А еще Денисов и Магометов рассказали о теплом приеме в Алматы, посещении пахтакоровцами 5 футбольных баз и академий футбола, носящих имена наших выдающихся игроков Тимура Сегизбаева, Сергея Квочкина и Евстафия Пехлеваниди. Инфраструктура «Кайрата» произвела на гостей неизгладимое впечатление.

О долгом и напряженном противостоянии «Кайрата» и «Пахтакора» любителям футбола рассказала программка на матч ветеранов этих клубов. Соперники в чемпионатах Советского Союза провели между собой 60 матчей. Кайратовцы одержали 26 побед, пахтакоровцы – 20, и 14 встреч завершились вничью. У «Кайрата» лучше и соотношение забитых и пропущенных мячей – 81:70.

Ничейный счет – в общий багаж

А теперь о самом матче. Перед игрой на стадионе прозвучали стихи о «Пахтакоре-79» и гимн «Кайрата». В составах обеих ветеранских команд было немало прославленных игроков. Хозяев привычно на поле вывел капитан команды Сеильда Байшаков, а за ним традиционно следовал голкипер Куралбек Ордабаев. На поле в желто-черных майках «Кайрата» мы увидели Сергея Волгина, Вахида Масудова, Ваита Талгаева, Берика Аргимбаева, Владимира Никитенко, Юсупа Шадиева, Аскара Кожабергенова, Дмитрия Огая, Болата Есмагамбетова, Гани Кайназарова, Сергея Кулинича и многих других. Ташкентцы в битву, помимо спикеров пресс-конференции, отрядили Игоря Шквырина, Рустама Дурманова, Фурката Эсанбоева, Илхома Шарипова, Шухрата Рахмонкулова…

Команду «Пахтакор» приехала поддержать группа ташкентских болельщиков, которых их алматинские «коллеги» приветствовали аплодисментами. Весьма трогательно прошел перерыв между двумя 30-минутными таймами. На поле вышли парни из Kairat Blind Football Team – плохо видящие и совсем не видящие игроки, не опустившие руки в своем горе и активно занимающиеся любимым футболом. Парни показали, как у них проходит тренировка, и каждый точно направленный ими в ворота мяч болельщики воспринимали как свою личную победу…

По телевидению матч комментировал широко известный журналист и игрок еще той команды «Кайрат», которая в 1960 году вошла в высшую лигу советского футбола, – Диас Омаров. Что касается самой игры, то в первом тайме ветераны показали, что мастерство – субстанция постоянная: убеленные сединой футболисты, может, не так быст­ро бегали, зато остановка мяча, точный пас партнеру на выход, налаживание комбинаций – все у них было в полном порядке. Завершив первую половину встречи нулевой ничьей, соперники после перерыва сосредоточились на том, чтобы все-таки порадовать зрителей забитыми голами.

И голы получились отменными. Сначала в штрафную гос­тей ворвался Гани Кайназаров, прицелился и произвел точный удар. Прицелился он, оказалось, в «девятку», и потому никто не мог помешать нападающему поразить цель. А потом уже в кайратовской штрафной площадке индивидуальным мастерством блеснул Нумон Хасанов, и счет стал 1:1.

Да, это не была «гроссмейс­терская ничья» с неимоверным счетом 7:7 или 9:9, когда пропущенные мячи с улыбками воспринимали даже пропустившие их игроки. Это была ничья боевая, как раз в духе прежних матчей «Кайрата» и «Пахтакора». В официальный список исторических результатов противостояния двух закадычных участников среднеазиатского дерби этот счет, конечно, не пойдет, зато в дружеском багаже и воспоминаниях участников и свидетелей ветеранского поединка он останется наверняка.