Игрок сборной Казахстана по мини-футболу Жомарт Токаев будет выступать за самый титулованный клуб страны

Фото: instagram.com/tokayev18

Об этом сообщил официальный аккаунт алматинского «Кайрата» в Instagram.

В минувшем сезоне Жомарт Токаев выступал за талдыкорганский «Жетысу», за который провёл 37 матчей, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами.

Пока что лучшим достижением в игровой карьере Токаева является серебряная медаль чемпионата Казахстана сезона 2020-2021 в составе клуба «Атырау». В этом же сезоне его назвали лучшим молодым игроком первенства.

Ранее стало известно о трансфере полузащитника национальной сборной Казахстана по футболу Бактиёра Зайнутдинова в московское «Динамо».