«Кайрат» сотворил сенсацию в Лиге Чемпионов

Футбол
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Алматинский «Кайрат» дома сыграл ответный матч со словенской «Олимпией» в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: championat.com

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Кайрат»: Заруцкий, Мрынский, Мартынович, Сорокин, Мата, Тапалов, Глэйзер, Касабулат, Жоржиньо, Эдмилсон, Сатпаев;

«Олимпия»: Лубей-Финк, Бланко, Мухамедбегович, Еленкович, Дига, Диогу Пинту, Агба, Доффо, Брест, Тамм, Коич.

Гости владели преимуществом, однако до перерыва в их воротах побывали два безответных гола, их на свой счет записали Жоржиньо ударом головой и Александр Мрынский, реализовавший выход один на один. Во второй половине хозяева сели глубоко в оборону и сумели добиться уверенной победы над явным фаворитом противостояния — 2:0.

Во втором раунде турнира «Кайрат» встретится с лучшим в паре КуПС (Финляндия) — «Милсами» (Молдова).

«Кайрат» (Алматы, Казахстан) — «Олимпия» (Любляна, Словения) 2:0 (2:0)
Голы: Жоржиньо 5 (1:0), Мрынский 31 (2:0)
Первая игра: 1:1.

 

#победа #Кайрат #Лига чемпионов

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