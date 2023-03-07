Кайсар Султанбаев возглавил Комитет административной полиции МВД РК

Кадровые назначения
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С сентября прошлого года он исполнял обязанности председателя Комитета административной полиции МВД.

Фото пресс-службы МВД РК

По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность председателя Комитета административной полиции МВД назначен полковник полиции Султанбаев Кайсар Абилекович, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кайсар Султанбаев с сентября прошлого года исполнял обязанности председателя Комитета административной полиции МВД.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства председателя Комитета административной полиции.

Глава ведомства отметил большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.

Представляя нового руководителя, министр подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, перехода на человекоцентричную модель работы полиции и внедрение сервисных подходов в полицейскую деятельность.

 

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