Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий

История
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Мухит-Ардагер Сыдыкназаров, директор Института современных исследований ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, PhD, профессор

Восточные карты IX–XIV веков ясно показывают Казахское государство под политонимом «Аль-Қазақийя» с 890 года

Удостоверение личности страны

Артефактами непрерывной государственнос­ти любой страны являются карты, на которых видна геополитическая субъектность, преемственность государства. Старинные карты – это удостоверение личности страны. Четкий образ будущего складывается из достоверных знаний о богатом и насыщенном прошлом страны, ее политического положения на карте мира – в потоке истории, прошлом и нас­тоящем.

Уже почти 20 лет я занимаюсь исследованиями исторической картографии Казахского государства. За это время мною в европейских государственных, национальных музеях и коллекциях, архивах, королевских картографических коллекциях Европы, США, Ближнего Востока, Азии найдены, описаны и сис­тематизированы свыше 4 000 тыс. старинных карт Казахского государства, а также карт других тюркских государств (Азербайджанского, Кыргызского, Туркменского, Узбекского государств, Турции). Большей час­тью это западные – европейские, американские карты ­Казахского государства IX–XIX веков, а также карты ХХ столетия. Найдено и большое количество восточных карт, начерченных и написанных на арабской графике.

В 2021 году в Брюсселе на трех языках – казахском, английском и русском – вышла моя книга: Мухит-Ардагер Сыдыкназаров. «Непрерывная государственность Қазақстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XVI–XIX веков. Атлас» – Брюссель. Книга-атлас формата А2 в развороте, ее вес 6,5 кг. Весь тираж я подарил библиотекам Казахстана и зарубежным национальным библиотекам.

В сентябре 2024 года в Брюсселе вышло второе издание, расширенное и дополненное, где представлены уже 200 карт, содержащих авторские подробные описания-дескрипторы, переводы картушей карт, выходные идентификационные данные карт даны по более 20 параметрам.

Около ста восточных карт IX–XIV веков с указанием Казахс­кого государства я планирую включить в отдельную книгу.

«Король и падишах письменных источников»

Картография – это мать наук, так как включает в себя все существующие науки, а не только географию и историю, как думают некоторые. Картография требует знания математики, астрономии, лингвистики, философии, этнографии, культурологии, биологии и ботаники, гидрографии, топонимики и ономастики, статистики и социологии, демографии, почерковедения и даже судебной экспертизы…

Обозначим тезисы, вытекаю­щие из изучения тюркских и арабских карт Казахского государства IX–XIV веков.

1. Казахской государственности с политонимом (имя государства) Qazaqia⁄Cassackia⁄Қазақия⁄Kazakia⁄Кассакия и этнонимом (имя народа) Qazaq⁄Cassak⁄Kassak⁄Қазақ⁄Kazak – 12 веков, или 1 200 лет.

2. Казахское государство на тюркской и арабских картах мира локализовано и находится традиционно на том самом месте, что и его наследник, правопреемник  – современная Республика Казахстан спустя почти 1 200 лет.

Найденные и исследованные мною около ста восточных – тюркских, арабских, персидс­ких карт датируются IX–XIV веками, то есть до 1465 года – даты, с которой мы традиционно вели отсчет и образование Казахского государства.

Самая ранняя арабская карта мира с указанием Казахского государства создана в 890 году. Карты ясно, точно и однозначно показывают, что Казахское государство известно под политонимом «Қазақия» в различных фонетико-орфографических вариациях арабского языка (Аль-Қазакийя, Аль-Қазағийа, Аль-Қазалғия, Аль-Хазальгия, Казальгия, Аль-Қазақийя-мин-аль-Атрак, «Қазақийя-мин-аль-Атрак» – «Қазақия, являющаяся Тюрками»), но при этом максимально близко звучащих с автополитонимом и автоэтнонимом (самоназванием) қазақ.

Проделана огромная работа, мы перетранскрибировали, транслитерировали огромный массив карт на арабской графике, показав их на латинице и кириллице, снабдив пояснениями.

3. Карты IX–XII веков сопровождаются хрониками тюркс­ких и арабских ученых-картографов, которые побывали на территории Казахского государст­ва. В целом карты считают­ся «королем и падишахом письменных источников», так как в отличие от нарративных источников, писем, хроник, на картах невозможно придумать несуществующий океан или континент. Карты – объективные и достоверные источники.

4. Все средневековые авторы карт – корифеи картографии, исламские ученые: аль-Истахри, ибн-Хаукаль, Махмуд Кашгари, аль-Идриси, аль-Варди и многие другие. Их работы повлия­ли на дальнейшее развитие мировой картографии XV–XIX веков. Восточные – тюркс­кие, арабские карты IX–XIV веков сформировали уникальную мировую научную школу картографии, оказавшую огромное влияние на формирование европейской картографии
XIII–XVII веков.

Вопросы и ответы

– Если карты доказывают 12 веков казахской государственности, то как быть с существующей концепцией, что государственность Казахстана ведет свой отсчет с 1465 года?

– Все мы со школы, университетов, в рамках существующих научных школ воспитаны на этом. Я также искренне верил и проводил свои исследования, следуя этой «безусловной и общепринятой» концепции. Как же быть с этим?

Мой ответ такой: действующая концепция казахской государственности, истории Казахстана в свете новых фактов, заново исследованных письменных источников принуждает нас к пересмотру существующих несущих конструкций. Вспомним известное: «В этом мире только смерть и налоги – безусловны, вечны и недискутируемы. Все остальное, и прежде всего в нау­ке – меняется и подвергает­ся сомнению».

– Этногенез казахов как народа, согласно прежним концепциям, был сформирован лишь с распадом империи Чингис-кагана, позже Улуг Улуса (Золотой Орды, Улуса Джучи), Улуса Чагатая. Как быть с этими утверждениями?

– Этногенез, формирование государственности у казахов, основных институтов Казахского государства уже были завершены к IX–Х веку, задолго до завоеваний Чингис-кагана и сформированной им империи XIII–XV веков. Этногенез, нациегенез (формирование непрерывной государственности) казахов, равно как этногенез других тюркских народов и государств – азербайджанцев, башкир, булгар (татар), кыргызов, туркмен, которые также представлены на восточных (IX–XII) и европейских (XIV–XV) картах, был завершен к IX–Х векам.

– Какова тогда роль отцов-основателей Казахского государства в XV веке – ханов Жанибека и Керея?

– Их роль по-прежнему велика и величественна. После периода Улуг Улуса, а также Улуса Чагатая, которые были одной из частей империи Чингис-кагана, они успешно воссоздали Казахское государство на своих же исконных землях.

Казахи вошли в конфедеративную (и⁄или федеративную) империю Чингис-кагана, временно делегировав всего лишь на два века – XIII–XIV – геополитическую субъектность Казахс­кого государства и своего политонима и этнонима попутно с процессом принятия решений в центр конфедерации империи Чингис-кагана. Согласно теории контуитета, иначе называемой теорией непрерывной государст­венности, периоды вхождения в конфедерации, периоды колонизации либо колониальной зависимости, периоды существования правительств в изгнании не ослабляют, а напротив, укрепляют с точки зрения концепции непрерывной государст­венности конкретно взятое отдельное государство.

Это государство, в нашем случае Казахское государство, обладает сильным человечес­ким потенциалом, смогло выстроить эффективную систему управления всех ветвей власти, систему воспроизводства экономических и иных ресурсов, что становится привлекательным для колонизации более сильных на тот момент других государств.

Как только в институционально-административном, военно-экономическом плане империя Чингис-кагана и ее части в виде Улуг Улуса и Улуса Чагатая ослабли, этнополитическая, этнокультурная и этнорелигиозная память, идентичность казахов снова берут верх в виде воссоздания и реконструкции Казахского государства, которую видный государственный и политический деятель, казахский ученый Мухамеджан Тынышпаев назвал книжным политонимом «Казахское ханство».

Таких случаев возрождения, реконструкции Казахского государства в истории было два.

Первая реконструкция-воссоз­дание: ослабляются осколки империи Чингис-кагана, казахи заново реконструируют, воссоздают свое государство (1440 год, по моим данным, а не 1465-й). Вторая реконструкция-воссоздание: ослабляется конфедерация СССР, казахи заново реконструируют, воссоздают свое государство (1991 год).

Реконструкция тюркского Казахского государства под известным политонимом «Қазақия» на тех же самых землях, тем же народом говорит о том, что в рамках империи Чингис-кагана и позже в рамках Улуг Улуса казахи помнили о своей этнокультурной преемственности, этнокультурной идентификации с успешным государством своих предков. Помнили и воссоздали Казахское государство, обладавшее высоким уровнем геополитической субъектности на картах мира IX–XII веков, – «Қазақия», которую арабы обозначали на своих картах как «Аль-Қазақийя».

«Книга дорог и королевств»

Абсолютное большинство казахских родов известны и зафиксированы во всех без исключений письменных источниках, в фольклоре до периода империи Чингис-кагана, то есть до XIII века. Именно они, как общетюркские, так и казахские рода, являются цементирующей массой тюркских государств, показанных на картах IX–XII веков.

Арабские ученые четко подчеркивают тюркскую идентичность казахов (Қазақия-мин-аль-Атрак – Казахское государство из тюрков) на картах. Поэтому этногенез, собственно генезис казахских родов в основной своей массе не могут быть связаны с «монголами» в XIII–XV веках, либо с периодом постимперии Чингис-кагана XIV–XV веков.

Тюркский ученый-энциклопедист, картограф Махмуд Кашгари в 1074 году создал беспрецедентную карту мира, где центром Земли является исключительно тюркский мир – мир тюркских государств, а остальные государства и регионы показаны как взаимодействовавшие с тюркскими государствами. Карта Махмуда Кашгари, заново и корректно транслитерированная вместе с коллегами-арабистами, также представлена в моей книге.

Другой образец – арабская карта 890 года, где зафиксировано Казахское государство «Аль-Қазақийя». Ее автор – картограф Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад аль-Истахри (850–951). Картографическая коллекция Лейденского университета, Нидерланды.

Карта была представлена в его эпохальном историко-гео­графическом труде «Kitāb al-Masālik wa-l-mamālik» («Книга дорог и королевств»), а также ее составных частях в виде книги-атласа. Труд аль-Истахри стал научным открытием IX века, был многократно переиздан – в 890, 934, 950, 977, 1193 годах. Карты различных годов издания хранятся в библиотеках Турции, стран Ближнего Востока, Европы, США…

Исламские карты IX–XIV веков репрезентируют средневековое восприятие мира арабскими, тюркскими, персидскими учеными-картографами. Важно понимать, что обе Америки, Австралия в IX веке еще не открыты, поэтому карты мира включают в себя Евразию и Африку.

Таким образом, историко-географическая фиксация, идентификация конкретного государства на картах прошлого – важнейший атрибут в системных, комплексных историко-культурных исследованиях государственности любой страны, ее политической идентичности и преемственности, а на примере Казахстана – подтверждения непрерывной государственности, отображенной на картах и атласах мира.

#история #карты #Казахское государство #Аль-Қазақийя

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