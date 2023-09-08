Казахстан и Финляндия выявили победителя в матче отбора на Евро-2024

Спорт
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Сборная Казахстана по футболу провела пятый матч в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. Соперником была команда Финляндии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: sport-express.ru

Встреча группы H прошла в Астане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 78-й минуте забил Оливер Антман.

Как отмечает издание, подопечные Магомеда Адиева в ходе всего матча выглядели более предпочтительными, вот только хладнокровия и расторопности не хватало им в завершающей стадии атак.

"Между тем, у финнов не все получалось на поле, несмотря на это, им удавалось сдерживать натиск казахстанцев, а в конце игры и вовсе легко преодолели их оборону - Антман не промахнулся с убойной позиции, пробив точно в угол ворот Игоря Шацкого", - рассказал спортивный вестник.

#Астана #Финляндия #футбол #Евро-2024 #матч

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