Казахстан и ОЭСР подписали соглашение о поддержке экономических реформ

Международное сотрудничество
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Этот шаг открывает новую главу в укреплении экономического потенциала Казахстана и стран Центральной Азии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На полях Международного форума Астаны (AIF) Правительство РК и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали Соглашение о финансировании Евразийской программы конкурентоспособности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Соглашение закрепляет партнерство, направленное на экспертную поддержку и разработку эффективных экономических реформ. Евразийская программа конкурентоспособности станет катализатором для внедрения стандартов ОЭСР, совершенствования правовой и институциональной среды, а также повышения конкурентоспособности региона.

Андреас Шааль, директор по глобальным связям и сотрудничеству ОЭСР, выразил благодарность Казахстану за значительный вклад в реализацию программы.

«Мы высоко ценим стремление Казахстана к продвижению лучших мировых практик и созданию устойчивой экономической среды в Евразийском регионе», — отметил он.

На панельной сессии Международного форума Астаны «Building Economic Resilience» эксперты ОЭСР особо подчеркнули успехи Казахстана в реформах государственного управления, цифровизации и внедрении инновационных технологий. Эти достижения подтверждаются высокими позициями страны в международных рейтингах, что укрепляет ее репутацию как лидера региона.

#реформы #экономика #соглашение #ОЭСР

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