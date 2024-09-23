Казахстан и Узбекистан определили 10 гидропостов на реке Сырдарья

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Здесь будут установлены атвоматические счетчики воды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: министерство водных ресурсов и ирригации

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым. Стороны обсудили актуальные вопросы  сотрудничества, в частности автоматизацию гидропостов и цифровизацию учета воды на реке Сырдарья.

На сегодня Казахстан и Узбекистан согласовали 10 точек, на которых планируется установить современные системы учета воды. Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что ведутся переговоры с международными финансовыми организациями и компаниями по совместной реализации проекта.

Также стороны обсудили режимы работ Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на предполивной сезон следующего года. 
На ближайшем заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии будет составлен прогнозный график работы водохранилищ и утверждены объемы подачи воды. 

«Большое спасибо коллегам из Узбекистана за активное участие в заседании Международного Фонда спасения Арала и озвученные предложения. За год мы убедились, что наша совместная работа дает положительный результат, поэтому мы намерены продолжать тесное двустороннее сотрудничество. По многим вопросам мы придерживаемся общих взглядов. Это позволяет нам на взаимовыгодной основе решать большинство имеющихся вопросов», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Шавкат Хамраев, в свою очередь, заявил о желании Узбекистана укрепить взаимодействие в рамках МФСА.

«Узбекистан полностью поддерживает председательство Казахстана в Международном Фонде спасения Арала. И мы хотим усилить взаимодействие в этом направлении, вместе работать над проектами. Например, по сохранению экосистем бассейнов рек Сырдарья и Амударья, обеспечению местных жителей качественным питьевым водоснабжением, восстановлению малых и локальных водоемов и других», – отметил министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.

Кроме того, стороны обсудили разработку Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов. По итогам переговоров министры подписали протокол встречи.

#казахстан #Узбекистан #водные ресурсы

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