Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II на переговорах в Астане подтвердили стремление двух государств к углублению стратегического партнерства

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Переговоры на высшем уровне

Тепло приветствовав Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна в Акорде, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Иордания – близкий и надежный партнер Казахстана, и сотрудничество между нашими странами развивается весьма успешно. В ходе переговоров в узком составе стороны обсудили широкий спектр вопросов: от глобальной безопасности и ближневосточного урегулирования до конкретных экономических и гуманитарных инициатив.

Президент Казахстана поблагодарил Короля Иордании за то, что он принял приглашение посетить Астану, а также с теплотой вспомнил свой визит в Амман в начале этого года.

– Ваше Величество! Прежде всего позвольте мне приветствовать Вас в Казахстане. Это не первый Ваш визит в Казахстан. Насколько я понимаю, Вы следите за развитием событий в нашей стране. У нас есть ряд вопросов в двусторонней повестке дня, которые необходимо обсудить. Накануне мы провели конструктивную беседу по многим аспектам наших двусторонних отношений, а также международной повестки дня, – сказал Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что был очень впечатлен тем, насколько глубоко Абдалла II владеет текущей международной ситуацией, и выразил уверенность, что программа визита дает прекрасную возможность продолжить обмен мнениями.

Король Иордании также подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений и подтвердил готовность поддерживать углубление взаимовыгодного торгово-экономичес­кого сотрудничества.

– Ваше Превосходительство, мой дорогой брат! Искренне благодарю Вас за добрые слова и теплый прием. Этот визит стал продолжением Вашего весьма успешного визита в мою страну несколько месяцев назад. Казахстан очень близок мне. Каждый раз, приезжая сюда, я восхищаюсь тем, как под Вашим руководством страна идет к процветанию и благополучию. Как Вы совершенно справедливо отметили, накануне у нас состоялись интересные дискуссии по различным направлениям двустороннего сотрудничества. Уверен, что мой нынешний визит откроет новую главу в укреплении отношений между Казахстаном и Иорданией, – зая­вил высокий гость.

32 года партнерства

Казахстан и Иордания поддерживают всестороннее сотрудничество уже более трех десятилетий – с 9 февраля 1993 года. За это время страны выстрои­ли прочную архитектуру взаимодействия, охватываю­щую политическую, экономическую и гуманитарную сферы. Регулярные встречи на высшем уровне, включая переговоры в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, а также активное межпарламентское сотрудничество, свидетельствуют о зрелости и глубине двустороннего диалога.

В ходе нынешнего визита стороны также подтвердили курс на расширение политических контактов, укрепление межпарламентских связей и координацию действий в международных организациях.

В ходе переговоров в расширенном составе Президент Казахстана подчерк­нул, что наша страна придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Иорданией.

– Мы высоко ценим Вашу искреннюю приверженность укреплению двусторонних отношений. Хотел бы особо отметить Ваше мудрое и дальновидное лидерство, а также исключительную роль в обеспечении мира и стабильности как в регионе, так и на глобальном уровне. Благодаря Вашим усилиям Иордания стала оплотом стабильности на Ближнем Востоке. Ваш неизменный курс на поддержание диалога и взаимодействия позволил укрепить авторитет Королевства на международной арене. Уверен, что Ваш визит придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству, укрепит связи и откроет путь к новому этапу взаимодействия, – отметил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Иорданию связывают не только общие интересы в политичес­кой и экономической сферах, но и такие многовековые ценности, как религия, традиции толерантности и взаимного уважения. Обе страны продемонстрировали миру, как разные культуры и конфессии могут мирно сосуществовать и вносить вклад в прогресс человечества.

Король Абдалла II подчеркнул, что искренне ценит дружбу двух стран.

– Эта встреча подтверждает нашу общую приверженность укреплению сотрудничества и углублению двусторонних связей в различных сферах. Итогом наших предыдущих переговоров стало подписание ряда важных соглашений и меморандумов. Убежден, что новые договоренности, а также их успешная реализация послужат прочной основой для расширения партнерства между нашими странами, – сказал Король Иордании.

Инвестиции

с долгосрочным горизонтом

Благодаря качественному политичес­кому диалогу экономическое сотрудничество между Казахстаном и Иорданией приобретает все более системный и многопрофильный характер.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по итогам переговоров в Аммане стороны поставили задачу увеличить товарооборот до 500 млн долларов. Казахстан готов расширить экспорт на иорданский рынок, предложив 60 видов несырьевых товаров на общую сумму 250 млн долларов.

Президент выразил поддержку сотрудничеству между национальной компанией «Казатомпром» и Иорданской уранодобывающей компанией (JUMCO) в сфере развития атомной отрасли.

Он сообщил иорданской делегации об инициативах Казахстана по расширению международной транспорт­но-логистической сети, предложив рассмотреть возможности совместного развития интермодальных перевозок между Центральной Азией и Ближним Востоком.

Огромный потенциал для взаимодействия имеется в сферах сельского хозяйства, туризма и цифровизации.

В свою очередь иорданская сторона предложила свой опыт в развитии медицины, фармацевтики, халал-индуст­рии и оборонной промышленности.

Кроме того, авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить прямые рейсы между Амманом и Алматы в следующем году, что будет способствовать активизации контактов между гражданами и деловыми кругами.

Отдельно была высказана заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных связей, в том числе в реализации совместных научно-исследовательских проектов и установлении партнерских отношений между университетами.

Высшая награда

Официальный визит Короля Иордании Абдаллы II в Казахстан ознаменовался не только важными политическими и экономическими договоренностями, но и особым жестом уважения к Главе нашего государства.

В знак признания вклада ­Касым-Жомарта Токаева в развитие казахско-иорданских отношений, укрепление международного диалога и продвижение принципов мира и толерант­ности Король Абдалла II наградил Президента Республики Казахстан Высшим орденом Иорданского Хашимитского Королевства «Аль-Нахда».

Король отметил значительный личный вклад Главы нашего государства в дело укрепления дружбы и сотрудничества между Иорданией и Казахстаном.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Королю Абдалле II аль-Хусейну и братскому иорданскому народу за вручение ему высокой государственной награды.

– Принимаю эту награду с чувством искреннего уважения к Вам, Ваше Величество, как к великому государственному дея­телю и лидеру. Рассматриваю это знаменательное событие как глубоко символичный знак близких и доверительных отношений между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством. Мы придаем большое значение результатам наших переговоров, в ходе которых были определены новые горизонты сотрудничест­ва, – отметил Президент РК.

Глава государства выразил уверенность, что итоги столь значимого визита придадут мощный импульс дальнейшему укреплению партнерства.

– Убежден, что наш конструктивный диалог и тесное взаи­модействие будут и впредь расширяться, охватывая все новые сферы и внося существенный вклад не только в развитие двусторонних отношений, но и в региональную и глобальную стабильность, – сказал ­Касым-Жомарт Токаев.

По завершении переговоров Президента Казахстана и ­Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна члены делегаций двух стран обменялись подписанными межправительственными и коммерческими документами.

Технологии будущего – платформа для сотрудничества

В рамках официального визита в Казахстан Его Величество Король Иордании ­Абдалла II посетил международный технопарк IT-стартапов Astana Hub – крупнейший инновационный кластер Центральной Азии. Этот визит стал символом растущего интереса Иордании к цифровой трансформации и технологическому партнерству с Казахстаном, а также к достижениям нашей страны в сфере IT и искусственного интеллекта.

Сегодня Astana Hub – это крупнейший инновационный кластер Центральной Азии, объединяющий более 1 700 ­IT-компаний. В 2024 году общий объем инвестиций превысил 700 млн долларов, а экс­порт IT-услуг составил свыше 650 млн долларов.

В Astana Hub реализуются образовательные программы Tech Orda, TUMO и Tomorrow School, ежегодно охватывающие десятки тысяч граждан, а также акселерационные программы в эксклюзивном партнерстве с Google for Startups.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосми­ческой промышленности Жаслан ­Мадиев представил высоким гостям концепцию Международного центра искусственного интеллекта AlemAI, открытие которого запланировано в Астане этой осенью.

Президенту Казахстана и ­Королю Иордании также рассказали о разработках отечест­венных компаний, которые успешно выходят на международные рынки.

В их числе проекты epsilon3ai (лаборатория по разработке AI-решений для государственного cектора), Qalan (образовательная платформа по математике, которой пользуются свыше 1 млн школьников в Казахстане и за рубежом), inDrive (глобальная платформа, предоставляющая услуги пассажирских перевозок, доставки и грузоперевозок), KazDream (крупнейшая IT-компания страны, работающая в сферах национальной безопас­ности, пограничного контроля и киберзащиты).

Бизнес-форум: новая экономическая динамика

Ключевым событием визита стало участие Президента Касым-Жомарта Токаева и ­Короля Иордании Абдаллы II в двустороннем бизнес-форуме. Мероприятие стало важной площадкой для укрепления торгово-экономического партнерства, привлечения инвестиций и расширения деловых контактов между двумя странами.

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для него большая честь принимать в Астане ­Короля Абдаллу ІІ.

– Вы, Ваше Величество, и Ваша супруга Королева Рания пользуе­тесь огромной популярностью во всем мире как исключительно мудрые, высокообразованные и просвещенные личности. Современному миру не хватает таких лидеров, как Вы и Ваша супруга, – сказал Глава государства.

Президент выразил признательность Королю за его неизменную приверженность укреп­лению партнерских связей между Казахстаном и Иорданией. Он также поблагодарил представителей деловых кругов за их участие в работе бизнес-форума.

– Этот форум открывает новый этап нашего многообещающего партнерства. Несомненно, Казахско-иорданская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству представляет собой важную институциональную основу для расширения наших двусторонних отношений, – отметил ­Касым-Жомарт Токаев.

Он также сообщил, что в ходе переговоров с Королем была подчеркнута общая решимость укреплять взаимовыгодное парт­нерство в предстоящие годы.

По словам Главы государства, Казахстан остается крупнейшей экономикой в регионе.

– Наша экономика демонстрирует уверенный рост, увеличившись на 6,3% за первые семь месяцев этого года, чему способствовали высокие показатели в промышленности, торговле и транспорте. Мы намерены сохранить эту динамику, проводя масштабные политические и экономические реформы. В этой связи мы уверены, что наше партнерство открывает большие возможности во многих секторах, – сказал Президент.

Глава государства сообщил, что в настоящее время через Казахстан проходят 12 международных транспортных коридоров, в том числе пять железнодорожных и семь автомобильных, что укрепляет позиции страны как стратегического логисти­ческого хаба в Евразии.

– Мы активно развиваем крупные международные транс­портные маршруты, включая Средний коридор и коридор «Север – Юг». Морские порты Актау и Курык играют ключевую роль в обеспечении транзита грузов через Каспийское море. В прошлом году мы запустили зерновой терминал в порту Курык с годовой пропускной способностью до одного миллиона тонн. Кроме того, мы построили контейнерный хаб в Актау, пропускная способность которого составляет 240 тысяч контейнеров в год. Мы также готовы к совместной работе по использованию стратегического потенциала порта Акаба, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратегически важный устойчивый источник энергии для обеспечения национальной экономики.

– Казахстан является ведущим производителем урана, занимая почти 40% доли мирового рынка. Соглашение между «Казатомпромом» и JUMCO по урановым проектам в Иордании является важным событием в углублении нашего экономического сотрудничества, – сказал Президент.

Глава государства уверен в потенциале партнерства ­Казахстана и Иордании в сфере агробизнеса.

– Как члены Исламской организации по продовольственной безопасности, мы разделяем общую цель – формирование устойчивых и справедливых продовольственных экосистем для наших стран и всего мусульманского мира. Казахстан, обладая шестой по величине площадью пахотных земель в мире, входит в число десяти крупных экспортеров зерна. Мы ежегодно поставляем свыше десяти миллионов тонн пшеницы и около двух миллионов тонн муки. Наша страна имеет все возможности для поставок в Иорданию высококачественной органической, халяльной и экологически сбалансированной сельскохозяйственной продукции. Мы приветствуем инициативу иорданской компании Aljazeera Agricultural по созданию в Казахстане птицефабрики. Этот проект является конкретным шагом на пути укрепления сотрудничества в отрасли сельского хозяйства между нашими странами, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Далее Президент указал на перспективы укрепления контактов в сфере медицины. По его словам, Иордания является одним из ведущих медицинских центров в мире и обладает высокоразвитой фармацевтической промышленностью.

– Экспорт ­фармацевтической продукции Иордании в более чем 85 стран мира делает данный сектор одним из ключевых в казахско-иорданском экономи­ческом сотрудничестве. Казах­стан также добился значительных успехов в развитии собственного потенциала в производстве лекарственных средств и медицинского оборудования. В связи с этим мы приветствуем планы компании QazBioPharm по установлению партнерских отношений с иорданской компанией DADvet, направленных на содействие взаимному экспорту вакцин в страны Ближнего Востока и нашего региона, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна стремится стать ведущим центром передовых технологий в Евразии.

– Казахстан первым в регионе внедрил цифровую валюту Национального банка – цифровой тенге. Мы создаем Международный центр искусственного интеллекта, чтобы превратить Казахстан в государство, ориентированное на ИИ. Существуют конкретные планы по интеграции стартапов с Центром через программы инкубации и акселерации. Кроме того, недавно мы запустили мощный суперкомпьютерный кластер, предназначенный для стратегических нужд Правительства, науки и бизнеса. Параллельно с этим мы активно развиваем большие языковые модели (LLM) для обеспечения нашего цифрового суверенитета. Эти инициа­тивы станут ключевым фактором ускорения технологического прогресса и позиционирования Казахстана на мировой арене искусственного интеллекта, – сказал Президент.

В этом контексте, по его мнению, установление партнерских отношений между Astana Hub и King Hussein Business Park будет способствовать налаживанию сотрудничества в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, стартапов, технического образования и многого другого.

Глава государства предложил иорданскому бизнесу найти новые возможности для парт­нерства с Международным финансовым центром «Астана». Как отметил Глава нашего государства, МФЦА стал уникальным центром для привлечения инвестиций и инноваций, основанным на передовом опыте Нью-Йорка, Лондона, Дубая и Сингапура.

– Наш Центр предлагает уникальные условия для привлечения инвестиций, включая благоприятную налоговую, визовую и трудовую политику. МФЦА предоставляет каждому инвес­тору индивидуальную поддерж­ку, беспристрастную судебную систему, основанную на британском праве, а также широкий спектр исламских финансовых продуктов. Сегодня в Центре зарегистрировано более 4 200 компаний из 85 стран. Мы приглашаем компании из Иордании стать активными участниками МФЦА, – предложил ­Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Президент ­Казахстана отметил, что налаженные на форуме контакты откроют большие возможности для взаимных инвестиций, инноваций и устойчивого роста.

– Я хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность Его Величеству за визит, который является большой привилегией и честью для меня и моего народа. Этот визит – свидетельство нашего тесного партнерства и искренней дружбы. Вы, Ваше Величество, любезно позволили мне называть Вас другом и даже братом. Это большая честь и привилегия для меня. Благодаря Вам, мой дорогой брат, Иордания стала страной, очень близкой нашим сердцам. Абсолютно уверен, что наши народы навсегда останутся добрыми друзьями, братьями и надежными партнерами, – подчеркнул Глава государства.

Король Иордании Абдалла ІІ высказал признательность участникам за активное участие в работе бизнес-форума и выразил надежду, что состоявшаяся дискуссия будет способствовать дальнейшему укреплению экономического сотрудничества.

– Уверен, что форум дал вашим компаниям и учреждениям возможность изучить направления для инвестиций в совместные предприятия и устойчивый рост экономики. Наше Правительство и Торгово-промышленная палата будут содействовать этому процессу, переводя диалог в практические результаты. Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить казахстанских партнеров посетить Иорданию и лично познакомиться с тем, что может предложить наша страна. Со своей стороны иорданские компании намерены выйти на динамичный и растущий рынок Казахстана. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы дух этого форума воплотился в конкретные проекты и долгосрочное партнерство, – сказал Король Абдалла II.

Региональный центр финансовой интеграции

Завершающим пунктом программы визита стало посещение Президентом Казахстана и Королем Иордании Международного финансового центра «Астана».

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров ознакомил высоких гостей с результатами деятельности и особенностями работы Суда МФЦА, Международного арбитражного центра, Комитета по регулированию финансовых услуг, биржи МФЦА, а также рассказал об уникальном корпоративном «Музее доверия».

Было отмечено, что с момента основания МФЦА привлек более 17 млрд долларов инвестиций и объединил свыше 4 200 компаний из 85 стран.

Официальный визит Его Величества Короля Абдаллы II в Казахстан стал важным шагом в укреплении двустороннего партнерства, подтверждением высокого уровня политического доверия и открытости между двумя странами. Переговоры лидеров, насыщенные деловая и гуманитарная программы, а также совместные инициативы в сфере безопасности и инноваций задали новый импульс казахско-иорданским отношениям. Астана вновь продемонстрировала свою роль столицы конструктивного диалога, открытого сотрудничества и миротворческой дипломатии.