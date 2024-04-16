Казахстан намерен активизировать работу по уменьшению выбросов метана

За пять лет выбросы метана в энергетическом секторе республики сократились на 1,2 млн тонн, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел в Астане встречу с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в ходе которой отметил, что республика нацелена на активизацию работы по уменьшению выбросов метана и призвал международный институт принять участие в этом процессе.

В ходе встречи глава Минэнерго напомнил, что республика присоединилась к глобальному обязательству по метану, что подтверждает приверженность курса последовательного энергетического перехода и поэтапной декарбонизации экономики.

«Мы наблюдаем тенденцию к снижению парниковых газов в энергетическом секторе страны. Так, за пять лет выбросы метана в энергетическом секторе сократились на 1,2 млн тонн СО2-экв. На данном этапе мы готовы активизировать работу в этом направлении», - отметил Саткалиев.

Учитывая представленность международных компаний и банков развития в Казахстане, в частности, деятельность Европейского банка реконструкции и развития, министр предложил совместно проработать вопрос привлечения технологической поддержки, инвестиций и грантов для скорейшего достижения наилучших показателей в части снижения антропогенных выбросов метана.

Также Саткалиев проинформировал представителей ЕББР о разработке министерством проекта концепции водородной стратегии. Документ посвящен проведению научно-исследовательских работ в целях разработки наилучших технологий производства, транспортировки и хранения водорода.

«Мы также рассматриваем возможность запуска пилотных проектов в Казахстане, как инструмент популяризации передового опыта водородной энергетики. Такие проекты позволят тестировать новые идеи, инновационные подходы перед их внедрением в практическую деятельность», - сказал министр.

На сегодняшний день министерством энергетики совместно с ЕБРР реализуются совместные крупномасштабные проекты в области возобновляемых источников энергии, электроэнергетики и газовой промышленности. В частности, подписан ряд соглашений и меморандумов на сумму порядка 536 млн долларов США.