Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 30 июня

Экология
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Венера Баталова
корреспондент

Конец июня принес в Казахстан резкое ухудшение погодных условий. По всей стране объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют дожди, грозы, шквалистый ветер и пыльные бури, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основные угрозы:

дожди и грозы накроют большую часть Казахстана;

на севере и востоке — местами сильные осадки, возможен град;

по стране — ветер с порывами до 28 м/с;

ночью и утром — туман на западе и севере;

на юге и юго-западе — пыльные бури.

Пожароопасность остается высокой и чрезвычайной в большинстве регионов, особенно в южной и центральной части страны.

МЧС рекомендует быть бдительными и избегать открытых участков в непогоду!

#погода #дожди #штормовое предупреждение

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