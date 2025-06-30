Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 30 июня
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Конец июня принес в Казахстан резкое ухудшение погодных условий. По всей стране объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют дожди, грозы, шквалистый ветер и пыльные бури, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Основные угрозы:
дожди и грозы накроют большую часть Казахстана;
на севере и востоке — местами сильные осадки, возможен град;
по стране — ветер с порывами до 28 м/с;
ночью и утром — туман на западе и севере;
на юге и юго-западе — пыльные бури.
Пожароопасность остается высокой и чрезвычайной в большинстве регионов, особенно в южной и центральной части страны.
МЧС рекомендует быть бдительными и избегать открытых участков в непогоду!