Казахстан не планирует легализацию марихуаны

Долгие годы в Казахстане ведут дискуссии о возможностях использования марихуаны в промышленности и медицине, выдвигают предложения легализовать эти наркотики. Однако в МВД заявили, что это недопустимо, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Начальник Управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК сообщил, что в последние годы отдельными бизнес-структурами активно лоббируется вопрос о масштабном применении наркосодержащих растений в различных сферах, в том числе промышленности и медицине, вплоть до легализации марихуаны.

«Это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных», – отметил спикер.

По его словам, ежегодно изымается от 10 до 15 тонн наркотиков, уничтожаются более 200 наркопосевов и 50 крупных плантаций, многочисленные «схроны» конопли.