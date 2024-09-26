Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing

В состав организации входят Национальные федерации из 44 стран мира

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанская федерация бокса объявила о подаче заявки на вступление в World Boxing, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации

«Сейчас вопрос сохранения бокса в олимпийской программе обсуждается на уровне МОК. Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, чтобы сохранить бокс в программе Олимпийских игр. Мы верим, что данное решение повлияет на дальнейшее развитие бокса. На встрече с председателем Олимпийской комиссии World Boxing, президентом Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным обсудили перспективы развития отечественного бокса», - приводит слова президента КФБ Шахмурата Муталипа пресс-служба.

World Boxing - Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. В ее состав входят Национальные федерации из 44 стран мира.